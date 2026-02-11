El pueblo vallecaucano de verdes intensos, cielo despejado y gran riqueza hídrica, a dos horas de Cali

El Valle del Cauca alberga 42 municipios que, en su mayoría, brindan una combinación de naturaleza, cultura y tradición. Este departamento ofrece una gran diversidad de paisajes: desde las playas del Pacífico como Buenaventura y Juanchaco, hasta el imponente Lago Calima, ideal para deportes náuticos, pasando por el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Además es un destino de gran riqueza cultural y gastronómica con preparaciones como el sancocho de gallina, el pandebono y el cholado. Uno de los destinos que no es muy nombrado, pero que vale la pena conocer es Bolívar, un municipio al que se le reconoce por su abundancia natural.

A dos horas de Cali: El pueblo del Valle del Cauca reconocido por su geografía montañosa y múltiples atractivos

Está ubicado en la zona norte del Valle del Cauca, limitando por el occidente con el departamento del Chocó. Información de la Gobernación indica que sus tierras son de un verde intenso y un cielo despejado, paisaje que se complementa con diversidad de ríos que bañan a los bolivarenses.

Puente La Marucha en Bolívar, Valle del Cauca. Foto: Alcaldía Municipal de Bolívar/API.

Según la mencionada fuente, la tranquilidad que se vive en el pueblo es una sensación indescriptible, pues es un lugar en el que no se necesitan semáforos ni buses masivos, solo se ve gente calmada que puede vivir sin los excesos del mundo urbano.

Es un destino con varios atractivos. Uno de los más llamativos es el puente de La Marucha, que es muy admirado por los ecoturistas y los amantes de la historia, ya que fue construido hace aproximadamente 100 años para acortar el camino de los arrieros y de sus mulas.

Así es la ‘tierra de los prados’ en el Valle del Cauca, un destino rodeado de quebradas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Hoy es más que un atajo, se convirtió en el escenario perfecto para realizar senderismo, observar la flora y la fauna de la región y por supuesto bañarse en el río pescador.

Información de la Alcaldía Municipal indica que fue construido con vigas de madera extraída de la montaña y es considerado como joya arquitectónica pues no se conoce ninguno similar en el departamento.

Represa Sara Brut en Bolívar, Valle del Cauca. Foto: Alcaldía Municipal de Bolívar/API.

Otros encantos

En este municipio vallecaucano también se encuentra la Represa Sara Brut, sobre la cuenca del río Pescador, que se construyó con el fin de proveer de agua a los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro. En este lugar es posible realizar avistamiento de aves, flora y fauna.

Un sitio de interés más es el Santuario del Divino Ecce Homo donde se venera la imagen con el mismo nombre, la cual muestra a Jesús en una especie de mazmorra, afligido y con la cabeza apoyada sobre su brazo, el cual está sostenido en el aire; mientras sus piernas están ligeramente cruzadas.

Los datos oficiales indican que, según la tradición, la imagen ha ido descruzando sus piernas, un hecho que es considerado milagroso y que anualmente atrae a cientos de turistas. Este es considerado el segundo sitio turístico religioso del Valle del Cauca, según la Alcaldía de Bolívar.