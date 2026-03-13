Choque entre bus del MIO y camión en el oriente de Cali deja 16 personas heridas

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes en el oriente de Cali, luego de que un bus del sistema de transporte masivo MIO colisionara con un camión, dejando un saldo de al menos 16 personas heridas.

El siniestro ocurrió en el barrio Calipso, en una de las vías del suroriente de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades, el vehículo del sistema masivo terminó impactando contra el camión de carga en circunstancias que aún son materia de investigación.

Tras el fuerte choque, varios pasajeros resultaron lesionados y fue necesaria la intervención de organismos de emergencia para atender la situación. Personal médico y ambulancias llegaron al lugar para prestar los primeros auxilios y trasladar a los heridos a diferentes centros asistenciales de la capital vallecaucana.

Los buses del MIO de Cali tendrán fotomultas. Foto: Semana- El País

Según información preliminar de las autoridades de movilidad, entre los lesionados se encuentran varios usuarios del sistema de transporte y el conductor del bus, quien habría sufrido algunas de las heridas de mayor consideración y permanece bajo valoración médica.

Los pacientes fueron remitidos a distintos centros hospitalarios de la ciudad para su atención. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales como consecuencia del accidente, aunque algunos de los afectados permanecen en observación.

El hecho generó congestión vehicular durante varias horas en este sector del oriente de la ciudad, mientras los organismos de socorro atendían la emergencia y las autoridades adelantaban el retiro de los vehículos involucrados.

Agentes de tránsito iniciaron las investigaciones para establecer con precisión cómo se produjo el choque y determinar si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad o alguna imprudencia en la vía.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y mantener la prudencia en las vías, especialmente en corredores donde circulan rutas del sistema de transporte masivo y vehículos de carga pesada.