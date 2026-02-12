Cali

Clima de Cali hoy 12 de febrero de 2026: información para tener en cuenta

Condiciones metereologicas importantes para planificar la jornada en la ciudad de Cali.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

12 de febrero de 2026, 9:00 a. m.
Clima en Cali.
Clima en Cali. Foto: Raúl Palacios

La ciudad de Cali, conocida como la “Sucursal del Cielo”, se caracteriza por tener un clima cálido; pese a eso, siempre, antes de salir de casa, revise las condiciones meteorológicas diarias para poder planificar la jornada y también para saber qué elementos se deben llevar al salir.

Es importante recordar que, dadas las condiciones meteorológicas a nivel global, pueden presentarse cambios repentinos que modifiquen lo que se tenía previsto con antelación.

Panorámicas de Cali
Cali, Valle del Cauca. Foto: Raúl Palacios

Es por eso que, en algunas ciudades, puede hacer calor y, con el paso de tan solo un momento, caer lluvias torrenciales que bajan la temperatura drásticamente.

Según lo que indican los pronósticos, habrá una temperatura máxima de 30 grados centígrados, con una nubosidad importante del 81 %. También se contempla la posibilidad de lluvias en un 56 %, con unas ráfagas de viento que pueden llegar hasta los 20 kilómetros por hora.

Los rayos UV podrían llegar al nivel 10, por lo que es importante tomar las precauciones necesarias ante la exposición que se puede tener.

Según las estimaciones, la temperatura en la noche llegaría hasta los 21°C; la probabilidad de lluvias aumentaría hasta el 64 %, con una nubosidad casi total del 99 %.

Teniendo en cuenta esto, hay que considerar algunos puntos importantes para poder hacerle frente a las condiciones meteorológicas del día 12 de febrero. Pese a que la probabilidad de lluvia se ubica en el 56 %, sigue siendo una probabilidad importante que debe ser considerada a la hora de planificar la jornada.

Lo recomendable en estos casos sería salir con sombrilla, de modo que, dado el caso de que llegue a llover, tenga cómo resguardarse mientras consigue un refugio donde pueda aguardar hasta que pase la lluvia.

Cuando llueve, la probabilidad de inundaciones crece considerablemente; por ello, hay que estar preparado ante eventuales inundaciones que puedan presentarse.

Para los caleños, el mejor aliado es la sombrilla este 18 de septiembre.
Hay que llevar sombrilla. Foto: Raúl Palacios / El País

Teniendo en cuenta las temperaturas que se registrarán en Cali, es importante llevar consigo hidratación. Las altas temperaturas pueden hacer que usted sude más y pueda deshidratarse. Para esto, puede llevar agua o bebidas con sales que le ayuden a estar hidratado.

Recuerde siempre, antes de salir de su hogar, aplicarse bloqueador solar, que le servirá de protección ante los rayos UV.

Tenga en cuenta el transporte que usted tomará este día: si usted va en moto o en bicicleta, no olvide su impermeable y esté revisando los reportes de las autoridades para enterarse de posibles cierres viales.

