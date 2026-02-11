NACIÓN

Estudian límites de altura en construcciones en Cali: un proceso articulado para definir normas

Se inició la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y con él, los estudios para definir los límites de altura para la construcción en Cali.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

11 de febrero de 2026, 5:14 p. m.
Cali, Valle del Cauca
Cali, Valle del Cauca Foto: Getty Images

Desde la Alcaldía de Cali se ha iniciado la respectiva formulación de lo que se conoce como Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El POT es un instrumento técnico y normativo que utilizan los diferentes territorios para la planificación y gestión del uso del suelo, con el fin de desarrollar las distintas zonas conforme a sus necesidades y condiciones. Básicamente, este define dónde se pueden construir viviendas, dónde se puede establecer la industria y cómo se planifican vías, parques, asi como distintas zonas de protección.

Centro de Cali
Estudios de límites de altura en construcciones de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

En el marco de la nueva formulación emprendida en la ciudad de Cali, se busca establecer límites de altura para las construcciones, con el fin de permitir el desarrollo de diferentes edificaciones, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

La importancia de definir límites seguros de altura radica en la necesidad de que, en ciertas zonas circundantes a la base aérea, las edificaciones sean de menor altura para la seguridad de las aeronaves que utilizan este espacio.

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Para lograr definir estos límites se hará un trabajo conjunto entre el Departamento Administrativo de Planeación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de llegar a consensos en cuanto a las diferentes normas de edificabilidad, según indica el medio de comunicación El País.

De este modo, se pretende analizar todos los frentes que involucra la decisión, como lo son la legislación urbanística y la normativa aeronáutica que se dispone para estos casos.

Esto se da luego del hallazgo de las limitaciones que posee la ciudad caleña para seguir con un crecimiento horizontal; por eso, desde estas iniciativas se busca que la ciudad empiece a explorar alternativas de crecimiento vertical.

De acuerdo con lo que se ha mencionado desde las autoridades de la ciudad vallecaucana, Cali “no cuenta con condiciones para continuar su expansión horizontal, por lo que el modelo plantea como estrategia central el crecimiento en altura, especialmente en zonas estratégicas como el centro de la ciudad”.

Esto se da luego de los debates que se han generado por la presencia del aeródromo dentro de la ciudad, pues esto podría estar significando un retroceso en el avance de Cali.

Cali:  Así avanzan las  Obra  del   Parque Tecnológico San Fernando en su primera fase  que se extendería hasta diciembre de este año   y    que contara con dos edificaciones, una de ellas es el Centro de Innovación Digital, que tendrá espacios como el planetario inmersivo 360°, estudios de grabación y producción audiovisual foto José L Guzmán. EL País, Oct 6-23
Límites de altura en edificaciones en Cali. Foto: José Luis Guzmán. El País

Por el momento, las restricciones para las edificaciones en el área de influencia de esta base aérea son de 12 metros de altura. Sin embargo, lo que preocupa es que lo que es considerado como área de influencia de la Base corresponde a más del 60 % de todo el territorio, lo que también puede ser una muestra de la problemática en temas de desarrollo que esto ha generado.

Desde la Alcaldía de Cali se indicó que “La FAC analizará las zonas priorizadas por el Distrito para la densificación urbana, particularmente el centro de Cali, con el fin de definir una altura base que pueda incorporarse al modelo de ordenamiento territorial”.

Cali, Colombia

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este viernes una nueva medida sobre los impuestos en la ciudad. Se trata del ‘Predial Social’, una novedosa estrategia con la que se busca ayudar a los deudores caleños en situación de vulnerabilidad. Foto Jorge Orozco / El País

Combates entre disidentes de las Farc y la fuerza pública en Cajibío, septiembre 14 de 2025.

Las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso.

Clima en Cali: así estará el pronóstico del tiempo para este sábado 27 de septiembre.

Cali tendrá cortes de luz y agua este 14 y 15 de agosto: revisa si tu barrio está en la lista.

Patio taller del MIO empresa GIT en Bochalema

Un hombre fue asesinado en la zona de Chipichape, en Cali,.

Participación de Asointermedias en foro de cara a las elecciones en las regiones

Anuncian jornadas de mantenimiento en acueducto, energía, alumbrado y telecomunicaciones en Cali

