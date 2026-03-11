Cali

Clima en Cali hoy 11 de marzo: esto es lo que dice el Ideam

Las autoridades monitorean el clima en Valle del Cauca.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 6:31 a. m.
Panorámica de la ciudad de Cali.
Panorámica de la ciudad de Cali. Foto: WIRMAN RÍOS

Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dieron a conocer mediante un informe este miércoles, 11 de marzo, el pronóstico del clima en la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, donde precisaron que habrá lluvias en varios puntos de esta zona de Colombia.

Asimismo, indicaron que en las primeras horas del día habrá una nubosidad variable marcada por sol, pero con el paso del tiempo aumentará la probabilidad de lluvias, específicamente en horas de la tarde.

Lluvias en Cali
Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán / El País

“Se esperan lluvias de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas aisladas en la ciudad y sus alrededores”, precisó la entidad en el informe.

Para este miércoles, los habitantes de Cali pueden tener cambios bruscos en las temperaturas, por lo que las autoridades precisaron que es necesario tomar medidas con el fin de evitar afectaciones de salud. La temperatura máxima en Cali será de hasta 29 grados centígrados, mientras que en las primeras horas puede haber temperatura de hasta 21 grados.

Las condiciones atmosféricas también podrían generar aumentos temporales en la sensación de humedad, un fenómeno común cuando se presentan lluvias acompañadas de altas temperaturas.

Durante los últimos días en Cali y los municipios de Valle del Cauca se han registrado lluvias, por lo que desde el Ideam mantienen la vigilancia en esta y otras zonas del país.