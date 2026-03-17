El estado de la infraestructura vial continúa siendo uno de los temas que genera preocupación entre los ciudadanos en la ciudad de Cali, donde el sistema de transporte masivo depende en gran medida de corredores exclusivos, el mantenimiento de estas vías resulta clave para garantizar la movilidad y la seguridad de los usuarios.

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De acuerdo con ciudadanos entre los barrios Atanasio Girardot y Santa Fe, citados por el diario El País de Cali, un hueco de grandes dimensiones se ha formado en el carril exclusivo del sistema MÍO en la carrera 15 con calle 34, generando preocupación por su impacto en la movilidad y el estado de la vía.

Los huecos afectan el recorrido normal de los buses del Mío. Foto: Secretaría de Movilidad

Según las denuncias recopiladas por el diario El País, el daño se ha ido ampliando con el paso del tiempo, lo que ha incrementado la inquietud entre quienes transitan por la zona. El problema se concentra en dos losas del carril exclusivo del sistema de transporte masivo, donde se generó un “cráter” que afecta directamente el corredor destinado al tránsito de los buses azules.

“Ese hueco lleva su tiempo sin que nadie lo repare; al contrario, se abre más el carril”, señaló uno de los ciudadanos consultados, al referirse a la evolución del daño en la vía.

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En ese sentido, los ciudadanos hicieron énfasis en su preocupación por el tiempo que lleva sin ser intervenido este daño. “Lo que preocupa es que pase tanto tiempo y el hueco siga ahí”, expresó otro habitante del sector al medio regional.

El sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) opera a través de carriles exclusivos diseñados para mejorar la movilidad urbana, por lo que el estado de estas vías es considerado un elemento clave para su funcionamiento.

El de la la carrera 15 con calle 34 no es el único gran hueco. También se denunciaron grietas en vía del MIO y abandono Parque Los Álamos. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Por esta razón, algunos conductores han señalado que el problema resulta contradictorio, teniendo en cuenta que se trata de un carril exclusivo del sistema masivo, donde el mantenimiento debería ser prioritario para garantizar la operación del servicio y la tranquilidad de los pasajeros de estos populares articulos.

“Como es un carril exclusivo para el MÍO, uno piensa que su mantenimiento debería ser prioritario. Sin embargo, el estado de la vía es malo y a poca distancia sí hay una cámara fotomulta en funcionamiento, es ilógico”, dijo un conductor, mostrando su indignación.

La situación ha llevado a que los ciudadanos soliciten la intervención de las autoridades competentes para evaluar el estado del pavimento y adelantar las reparaciones necesarias. Según lo reportado, los habitantes esperan que se adopten medidas que permitan mejorar las condiciones del corredor vial.