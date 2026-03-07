El ambiente político en Colombia comenzó a subir de tono a medida que se acercan las próximas jornadas electorales. Las reiteradas advertencias de algunos sectores sobre un supuesto fraude electoral han elevado la temperatura del debate público y, según dirigentes políticos, ese tipo de narrativas podría terminar alimentando escenarios de confrontación que deriven en episodios de violencia política.

Desde el Valle del Cauca, el dirigente liberal Fabio Fernando Arroyave encendió las alarmas frente a ese panorama. El líder político, considerado uno de los referentes del Partido Liberal en el suroccidente del país y director político de la Organización Arroyave, hizo un llamado a la prudencia y a la responsabilidad en el discurso público previo a las elecciones.

“Elecciones podrían desencadenar en violencia política si seguimos alimentando discursos de fraude anticipado”, advirtió Arroyave, quien insistió en que el momento exige serenidad, vigilancia electoral dentro de la legalidad y respeto por las instituciones democráticas.

Leonardo Arroyave Foto: Organización Arroyave

El dirigente explicó que la directriz que ha impartido a los candidatos que hacen parte de su organización política en diferentes regiones del país es clara. Según dijo, la instrucción es ejercer control ciudadano en las urnas sin acudir a las vías de hecho y mantener una conducta estrictamente apegada a la ley.

“La orientación interna es muy clara: respetar las reglas del juego democrático. Hay que hacer veeduría electoral, pero siempre dentro del marco institucional”, afirmó.

Para explicar el riesgo que, en su criterio, implica instalar anticipadamente la idea de fraude electoral, Arroyave recurrió a una metáfora relacionada con el fútbol, un tema que suele despertar fuertes pasiones en el país.

“Mire, le voy a hacer una metáfora, guardando las justas proporciones, porque unas elecciones son mucho más que un juego, pero el ejemplo aplica por el calor que generan las hinchadas y los radicalismos”, señaló.

El dirigente explicó que, si se traslada esa lógica al escenario electoral, los discursos que anticipan irregularidades pueden terminar generando un clima de confrontación entre simpatizantes políticos.

“Supongamos que las elecciones son como la final de un mundial. Si desde antes, desde uno de los equipos se empieza a decir que los van a robar, que ya todo está cuadrado para que el campeón sea el equipo contrario, los simpatizantes de ese equipo se indignarán y empezarán a subir los ánimos. Pero además, esto generará que el equipo contrario también entre en esa dinámica y diga que, en realidad, los que se van a robar el partido son los otros”, explicó.

Arroyave sostuvo que ese tipo de narrativas, repetidas de manera constante, pueden alimentar la desconfianza en los resultados electorales incluso antes de que se produzcan las votaciones.

“Cuando se defina el campeón, los hinchas del equipo perdedor pueden verse abocados a protestar, a quemar el estadio. El resultado puede ser nefasto”, afirmó.

La advertencia del dirigente liberal tiene como antecedente hechos recientes que han marcado el debate sobre la seguridad electoral en Colombia. Durante las elecciones regionales de 2023 se registraron episodios de violencia en diferentes zonas del país, entre ellos la asonada contra la sede de la Registraduría en el municipio de Gamarra, Cesar, donde una funcionaria falleció tras el incendio de la edificación.

A ese episodio se sumaron disturbios y alteraciones del orden público en departamentos como Putumayo y Nariño, situaciones que evidenciaron cómo la desinformación y las tensiones políticas pueden desencadenar hechos de violencia.

Garantías y veeduría internacional

El dirigente liberal también se refirió a las garantías institucionales que, según explicó, rodean el sistema electoral colombiano. De acuerdo con Arroyave, los comicios en el país cuentan con múltiples mecanismos de control y observación que permiten verificar la transparencia del proceso.

En ese contexto, recordó que la Registraduría Nacional del Estado Civil inició recientemente el proceso de auditoría y blindaje del software de preconteo y escrutinio electoral, bajo la supervisión de auditores técnicos de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea.

El candidato Leonardo Gallego Arroyave destacó la cercanía con las regiones como función del Senado. Foto: Bernardo Peña

Según la entidad electoral, ese procedimiento permite que partidos políticos y misiones internacionales tengan acceso a herramientas de auditoría para revisar el funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados durante la jornada electoral.

Desde las propias misiones internacionales también se ha destacado el nivel de control que existe en el sistema electoral colombiano. José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, explicó que el modelo electoral del país cuenta con amplios mecanismos de vigilancia.

“El sistema colombiano se caracteriza por su apertura y transparencia, ya que las operaciones son vigiladas por ciudadanos, jurados y partidos”, señaló el funcionario.

A nivel institucional interno, la Procuraduría General de la Nación también ha emitido llamados preventivos dirigidos a campañas y organizaciones políticas para que cualquier inconformidad frente al proceso electoral sea tramitada a través de los canales legales.

Las comisiones de control electoral del Ministerio Público han reiterado que las reclamaciones deben presentarse ante las comisiones escrutadoras y no trasladarse al terreno de las vías de hecho.

Un llamado a la estabilidad

En ese contexto, Arroyave insistió en que el país cuenta con suficientes mecanismos de control ciudadano durante las votaciones.

“Hay testigos electorales mesa por mesa. El sistema electoral colombiano ha sido destacado como uno de los más transparentes del mundo, y la garantía es que cualquier persona puede ir como testigo para verificar que en su puesto de votación todo sale de acuerdo a la ley”, afirmó.

El dirigente reiteró que el derecho al voto debe ejercerse sin poner en riesgo la tranquilidad pública ni alimentar confrontaciones que puedan escalar a hechos violentos.

“Por favor, no nos dejemos llevar en esta espiral que puede atraer hechos violentos. Esto no es de colores políticos, es un llamado a la estabilidad del país”, concluyó.