Cauca

Dos policías asesinados en Morales, Cauca, tras ataque de las disidencias

Autoridades verifican la presencia de explosivos.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 7:45 p. m.
Uniforme de la Policía Nacional.
Policía Nacional. (Imagen de referencia) | Foto: Colprensa

El horror de la guerra sigue cobrando vidas de los integrantes de la fuerza pública en las diferentes regiones del país. Este jueves, 14 de agosto, dos integrantes de la Policía Nacional fueron asesinados por las disidencias de las Farc en el municipio de Morales, en el departamento del Cauca.

Los uniformados quedaron tendidos sobre la calle, mientras sus compañeros respondían al ataque armado.

Mediante fuentes judiciales consultadas por SEMANA, se conoció que los policiales asesinados son los patrulleros Yordan Rosado y Sergio Trujillo, quienes murieron por la gravedad de las lesiones.

En varios videos que circulan por medio de las redes sociales, se logra ver la zona donde se registró este nuevo hecho terror que enluta a todo un país.

A esta hora, hay operaciones en la zona por parte de la Policía y del Ejército Nacional. No hay pronunciamientos oficiales.

“Para los criminales nunca es suficiente: siguen derramando sangre inocente y sembrando miedo. Hoy, el municipio de Morales, en nuestro departamento del Cauca, vive el dolor de un ataque cobarde en el que asesinaron a dos policías”, dijo en X el representante a la Cámara Óscar Ocampo.

“Mientras tanto, el Gobierno, paralizado totalmente, insiste en negar la crisis de seguridad. Asesinatos, atentados, ataques y amedrentamiento son el pan de cada día en el Cauca y en Colombia. ¡Estamos hartos de la indolencia y la falta de acción del Gobierno nacional! La seguridad ciudadana no es un favor, es un deber que juraron cumplir”, agregó.

Este atentado se suma al vil asesinato de tres militares en el río Naya, en Buenaventura.

“Repudiamos el cobarde asesinato del sargento segundo Wilmar Rivas Moreno, el soldado profesional Darío Estrada Pacheco y el soldado profesional Andrés Estrada Muñoz, valerosos soldados del Ejército víctimas de un ataque indiscriminado con drones adaptados con explosivos”, dijo el Ministerio de Defensa en la red social X.

El hecho, calificado por el Ministerio como “inhumano”, es atribuido a hombres de la estructura Jaime Martínez de las disidencias, comandadas por Iván Mordisco.

“Según las primeras informaciones, este acto inhumano sería responsabilidad de las disidencias criminales de la Jaime Martínez. Las tropas de la Tercera División del Ejército han intensificado las operaciones ofensivas para ubicar, judicializar y capturar a todos los responsables”, informó.

La Fuerza Naval del Pacífico, una Unidad Operativa Mayor de la Armada de Colombia, publicó un video del rescate de los cuatro militares heridos.

