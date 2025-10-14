Drama para decenas de caleños que soñaban con un viaje a Europa: luego de pagarle a una agencia, denuncian que esta cerró y nadie les responde

Para algunos era un sueño, para otros una necesidad, pero todos comparten algo en común: pagaron millonarias sumas de dinero para lograr un viaje a Europa y ahora, denuncian, la agencia de viajes cerró sus puertas y nadie les responde.

Los compradores, que han dado a conocer sus dramas en redes sociales como TikTok, van desde un turista hasta un trabajador que necesitaba una cirugía en el sistema de salud español.

Un informe de la periodista Kelly Giraldo, para Noti5, un noticiero de la capital del Valle, dejó en evidencia las presuntas irregularidades.

“Nosotros compramos tiquetes para España. Mi esposo se tiene que hacer una cirugía, porque él se fracturó allá, tuvo un accidente, él se vino y tiene que regresar para el tiempo de su cirugía”, denunció una de las afectadas.

Holber Carabalí, otro de los afectados entrevistados por el medio local, dijo que su esposa intentó contactar a la agencia, para que le respondieran por un paquete turístico por el que ya había pagado, pero no recibió ninguna respuesta. “Llamó de otro número telefónico y ahí sí le contestaron, pero lo que hicieron fue que le ofrecieron otro paquete turístico”.

Ante la ola de denuncias, las autoridades caleñas no solo tuvieron que pronunciarse, también estuvieron obligadas a tomar medidas.

Panorámicas de Cali | Foto: Raúl Palacios

Carlos Alberto Martínez Noguera, presidente de la Asociación de Prestadores Turísticos del Valle (Astuvalle), hizo un llamado a las autoridades para que investiguen lo ocurrido.

“Lo que se conoce hasta el momento, es que la ‘presunta agencia’ lleva varios días sin abrir su oficina, lo que ha activado las alarmas de los compradores, quienes temen perder sus dineros”, declaró al diario El País.

Además, pidió a los afectados que interpongan denuncias en Fiscalía para que actúen rápidamente y así evitar que los responsables huyan.

“Lo que son las oficinas de protección al consumidor deben hacer un mayor control, inspección previa a los establecimientos, es importante recordar que los precios bajos son sospechosos”, añadió en diálogo con Noti5.

SEMANA intentó comunicarse con la agencia Goza viajando, señalada de no responderles a los afectados. Sin embargo, ni en su teléfono de contacto ni en su correo electrónico respondieron.

Martínez, quien también fue secretario de Turismo de Cali, pidió tomar medidas y seguir los siguientes consejos para evitar fraudes como este.