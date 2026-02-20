Cali

Estos son los sitios que van a estar sin agua y sin luz en Cali hoy, viernes 20 de febrero

EMCALI continúa con las suspensiones parciales del servicio para mejorar las condiciones de los caleños.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

20 de febrero de 2026, 8:55 a. m.
Suspensiones de agua y energía programadas por EMCALI este 20 de febrero.
Suspensiones de agua y energía programadas por EMCALI este 20 de febrero. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

La prestación de servicios públicos en una gran ciudad como Cali, depende de la adecuada operación de redes de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. Los trabajos de mantenimiento, renovación de redes y reparación de infraestructuras son claves para brindarle una mejor calidad de vida a los caleños.

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Para este viernes 20 de febrero de 2026, la administración local y EMCALI confirmaron una serie de trabajos programados en redes que afectarán diferentes sectores de la ciudad, los cuales implican cortes temporales en el suministro de luz y acueducto.

Las zonas donde no habrá luz

En estos circuitos habrá una suspensión del sevicio desde las 7 a. m. y se expandirá hasta las 5 p. m.

Cortes de luz y agua en Cali este martes: estos son los barrios afectados por los trabajos de EMCALI.
Cortes de luz y agua en Cali este viernes: estos son los barrios afectados por los trabajos de EMCALI. Foto: EMCALI
  • Circuito Caldas: Se llevará a cabo el cambio de un transformador de distribución, en la calle 2 con carrera 68, el el barrio Caldas.
  • Circuito El Estero: Se revisará en la carrera 28 F con calle 121, en el sector de Pizamos.
  • Circuito Río Cali: Se llevará a cabo el cambio de un transformador distribución en la Av. 4 Oeste con calle 18, en el barrio Terrón Colorado.
  • Circuito Bretaña: Se normalizará el transformador de la calle 10 A, con carrera 36A.
  • Circuito Samanes: Grupo operativo revisará en el sector de la calle 66 con carrera 1C, en el barrio Metropolitano del Norte.
  • Circuito El Bosque: Grupo operativo revisará en la calle 44N, con Av 7A, en Altos de Menga.
  • Circuito Petecuy: Se normalizará el transformador de la carrera 1H con calle 77, en el barrio Petecuy.
  • Circuito Diamante: Se revisará en la carrera 26 H con calle 72 W, en el barrio Los Lagos, para normalizar servicio.
  • Circuito Versalles: Se revisará en la calle 17 con carrera 1A.
  • Circuito Carrera 4: Se revisará en el sector Altos de Normandía.

Los trabajos los realizan 6 grupos de linieros de energía, 4 grupos de red aérea y 2 grupos de la red subterránea, con el fin de normalizar y garantizar el servicio a los usuarios afectados por lluvias.

Cali

Pago de impuesto predial en Cali este 2026: así puede descargar la factura; aproveche el 15 % de descuento

Cali

Barrios con mayores afectaciones por fuertes lluvias en Cali el jueves 19 de febrero

Cali

Pronóstico del clima en Cali hoy viernes 20 de febrero: esto dice el Ideam

Cali

Barrios de Cali con historia: datos curiosos y leyendas que debe conocer

Cali

El barrio de Cali que es un museo abierto: los tesoros que guarda Siloé y que casi nadie conoce

Cali

Persecución en Palmira terminó con 626 kilos de droga incautados y un capturado

Cali

La Mano Negra: leyenda que todavía aterra a los caminantes de la colina de San Antonio en Cali

Bogotá

Este es el centro comercial más lujoso de Bogotá; hay Louis Vuitton, Calvin Klein y más

Vehículos

¿Cómo consultar si tengo fotomultas en Medellín? Ojo a los cambios en un nuevo sistema de movilidad

Medellín

Ideam advierte lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: así estará el clima este viernes, 20 de febrero

Por otra parte, se adelantará la modernización de la Red de energía en los siguientes puntos:

  • Instalación de cable ecológico en: Circuito Carrera 15, en la carrera 17 B, entre la calle 31 A hasta la calle 33 B, en el barrio La Floresta, comuna 8.
  • Circuito Alto Menga, en la calle 42 Norte, entre la Av. 3 H, hasta la Av. 4 BN, en Los barrios La Campiña y Prados del Norte, comuna 2.

Las zonas donde no habrá servicio de agua

EMCALI también comunicó que estará haciendo trabajos correspondientes modernización y mantenimiento al sistema de Acueducto y Alcantarillado los siguientes barrios:

Trabajos de acueducto y energía Emcali
Trabajos de acueducto Emcali, viernes 20 de febrero de 2026. Foto: Emcali

- Reparaciones del acueducto:

  • Meléndez: Carrera 92 # 3 A 50
  • Tequendama: Calle 5 C # 39 - 28
  • San Bosco: Calle 7 # 14 A 37
  • Colseguros: Carrera 34 # 10 A 115
  • Tejares de Los Cristales: Carrera 31 # 5 Oeste 33
  • Siloé: Calle 6 Oeste # 53 - 41

- Limpieza y mantenimiento en alcantarillado:

  • Canal Ferrocarril: En la calle 25, a un lado de la galería Santa Elena.
  • Canal Caney: En la calle 48 con carrera 80.

Estos trabajos forman parte de un calendario de operación que EMCALI ya tiene previsto, con el fin de que los usuarios tengan la posibilidad de planificar actividades que dependan del suministro de energía o agua, como tareas domésticas, comerciales o empresariales.

Más de Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este viernes una nueva medida sobre los impuestos en la ciudad. Se trata del ‘Predial Social’, una novedosa estrategia con la que se busca ayudar a los deudores caleños en situación de vulnerabilidad. Foto Jorge Orozco / El País

Pago de impuesto predial en Cali este 2026: así puede descargar la factura; aproveche el 15 % de descuento

La fuerte lluvia que cayó en Cali dispersó la marcha del Gobierno.

Barrios con mayores afectaciones por fuertes lluvias en Cali el jueves 19 de febrero

x

Pronóstico del clima en Cali hoy viernes 20 de febrero: esto dice el Ideam

x

Barrios de Cali con historia: datos curiosos y leyendas que debe conocer

x

El barrio de Cali que es un museo abierto: los tesoros que guarda Siloé y que casi nadie conoce

Cocaína incautada en Palmira

Persecución en Palmira terminó con 626 kilos de droga incautados y un capturado

x

La Mano Negra: leyenda que todavía aterra a los caminantes de la colina de San Antonio en Cali

Roger Mina, gerente de Emcali

Vuelve al cargo: Procuraduría revoca suspensión provisional del gerente general de Emcali, Roger Mina

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Noticias Destacadas