Valle del Cauca

Evalúan el traslado de mesas de votación en Valle por amenazas de las disidencias

Las zonas más críticas serían la zona rural de Jamundí y Buenaventura.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 4:14 p. m.
En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.
En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación. Foto: LILIANA RINCON

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó la realización de un consejo de seguridad conjunto con el departamento del Cauca, ante las amenazas provenientes de esa región y su impacto en ciudades como Cali y Jamundí. En la reunión también se evaluarán las medidas para garantizar el orden público durante las elecciones de Congreso y las consultas partidistas programadas para el próximo 8 de marzo, así como el traslado de algunas mesas de votación en zona rural de Jamundí y Buenaventura.

La mandataria explicó que el encuentro se llevará a cabo en territorio caucano y contará con la participación del gobernador de ese departamento y de los alcaldes de los municipios afectados por la presencia de disidencias armadas.

“Ya definimos ese consejo de seguridad conjunto. Se va a hacer en un municipio del Cauca con el gobernador de este departamento y los alcaldes que tenemos esta problemática de las disidencias y que nos está generando alertas de terrorismo en Cali y por supuesto en Jamundí”, afirmó Toro al confirmar la fecha tentativa para este jueves.

Según indicó, el objetivo principal será analizar las recientes alertas de seguridad y fortalecer la articulación entre autoridades departamentales, municipales y la Fuerza Pública, ante el incremento de amenazas que, según dijo, han tenido repercusión directa en el sur del Valle del Cauca.

Cali

Impresionante robo de película con explosivos a carro de valores en la vía Panamericana deja a una persona muerta

Cali

Alerta en Cali: caudal del río Cauca crece y genera preocupación

Cali

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Cali

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

Cali

Prográmese; nuevos cortes de agua y luz en Cali para este 24 de febrero

Cali

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Cali

Este martes 24 de febrero inicia segunda jornada de atención a afiliados a Emssanar y Coosalud en Cali: consulte los horarios

Regionales

Piden blindaje tecnológico para las elecciones del 8 de marzo: “Las dudas sobre el sistema electoral no se resuelven con retórica”

Política

Gustavo Petro habló de 60.000 testigos electorales “entrenados” para impugnar mesas de votación

Confidenciales

¿Viceministerio de Asuntos Religiosos? La propuesta que lanza Rumenigge Monsalve

Elecciones bajo amenaza: SEMANA revela cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral. Hay zonas donde el voto no será libre

La gobernadora también anunció que fue extendida una invitación al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, con el fin de que acompañe la jornada institucional.

“Hemos invitado al Procurador General para ver si se puede hacer una mesa de paz para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, sobre todo libres, para que el pueblo pueda salir a votar tranquilamente”, agregó la mandataria, al referirse a las garantías que se buscan consolidar de cara a la jornada electoral.

En paralelo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reveló nuevos intentos de atentar contra la ciudad mediante el ingreso de explosivos, hechos que, según aseguró, han sido frustrados por las autoridades.

“La última vez fue este sábado pasado, nos siguen tratando de meter explosivos a Cali. Fueron decomisados 67 kilos de explosivos”, declaró el mandatario local, al referirse a un reciente operativo de incautación.

Frente a estos hechos, la gobernadora Toro sostuvo que los intentos han sido constantes, pero que la reacción institucional ha permitido neutralizarlos. “Eso es muy importante que la gente lo sepa, que se ha venido trabajando para evitarlos, que no es que no haya habido intentos, ha habido intentos, pero la Fuerza Pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos, con eso se ha logrado evitar esos actos terroristas”, concluyó.

El consejo de seguridad buscará definir nuevas acciones coordinadas entre Valle y Cauca, fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y establecer medidas especiales para garantizar que la jornada electoral del 8 de marzo se desarrolle sin alteraciones del orden público en Cali, Jamundí y municipios vecinos.

Más de Cali

Los sujetos armados ubicaron y activaron hasta explosivos a la hora de ejecutar este asalto en plena vía Panamericana, indicaron los testigos.

Impresionante robo de película con explosivos a carro de valores en la vía Panamericana deja a una persona muerta

El río Cauca atraviesa al Valle del Cauca en un recorrido de 400 km que finaliza en Cartago. El punto más crítico de contaminación es Cali y Yumbo. A partir de Vijes, el río se recupera. Foto Jorge Orozco/ El País

Alerta en Cali: caudal del río Cauca crece y genera preocupación

Las principales vías de ingreso y salida de Cali se encuentran totalmente monitoreadas por los agentes de tránsito de la ciudad, que establecieron puestos de control e hicieron un llamado a la precaución a la hora de conducir. La falta de documentación, el exceso de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad son las principales causas de multas y llamados de atención. Fotos Raúl Palacios / El País.

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

La empresa explicó que estas labores permitirán mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico.

Prográmese; nuevos cortes de agua y luz en Cali para este 24 de febrero

Decenas de universidades ofrecen vacantes en áreas STEM

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Jornada integral de salud en Cali este 24 de febrero.

Este martes 24 de febrero inicia segunda jornada de atención a afiliados a Emssanar y Coosalud en Cali: consulte los horarios

Más de siete años de música han llevado orquestas a barrios históricamente excluidos.

‘Ranking’ de los barrios en Cali que debe recorrer para saber por qué es la capital mundial de la salsa

El Salsódromo, desfile inaugural de la Feria de Cali, en su versión número 68, no lo paró ni la lluvia, y con cerca de 32 mil personas dio inicio a la que es considerada la festividad más importante de los caleños. Este año con propios y turistas que, incluso bajo la lluvia, se agolparon en el sardinel y en las graderías dispuestas en la Autopista Suroriental para celebrar, bailar y reafirmar que Cali es la capital mundial de la salsa. Foto Jorge Orozco

Cali sigue haciendo historia en el mundo de la salsa: hace importante participación en carnaval de Puerto Rico

Noticias Destacadas