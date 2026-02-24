Evalúan el traslado de mesas de votación en Valle por amenazas de las disidencias

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó la realización de un consejo de seguridad conjunto con el departamento del Cauca, ante las amenazas provenientes de esa región y su impacto en ciudades como Cali y Jamundí. En la reunión también se evaluarán las medidas para garantizar el orden público durante las elecciones de Congreso y las consultas partidistas programadas para el próximo 8 de marzo, así como el traslado de algunas mesas de votación en zona rural de Jamundí y Buenaventura.

La mandataria explicó que el encuentro se llevará a cabo en territorio caucano y contará con la participación del gobernador de ese departamento y de los alcaldes de los municipios afectados por la presencia de disidencias armadas.

“Ya definimos ese consejo de seguridad conjunto. Se va a hacer en un municipio del Cauca con el gobernador de este departamento y los alcaldes que tenemos esta problemática de las disidencias y que nos está generando alertas de terrorismo en Cali y por supuesto en Jamundí”, afirmó Toro al confirmar la fecha tentativa para este jueves.

Según indicó, el objetivo principal será analizar las recientes alertas de seguridad y fortalecer la articulación entre autoridades departamentales, municipales y la Fuerza Pública, ante el incremento de amenazas que, según dijo, han tenido repercusión directa en el sur del Valle del Cauca.

Elecciones bajo amenaza: SEMANA revela cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral. Hay zonas donde el voto no será libre

La gobernadora también anunció que fue extendida una invitación al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, con el fin de que acompañe la jornada institucional.

“Hemos invitado al Procurador General para ver si se puede hacer una mesa de paz para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, sobre todo libres, para que el pueblo pueda salir a votar tranquilamente”, agregó la mandataria, al referirse a las garantías que se buscan consolidar de cara a la jornada electoral.

En paralelo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reveló nuevos intentos de atentar contra la ciudad mediante el ingreso de explosivos, hechos que, según aseguró, han sido frustrados por las autoridades.

“La última vez fue este sábado pasado, nos siguen tratando de meter explosivos a Cali. Fueron decomisados 67 kilos de explosivos”, declaró el mandatario local, al referirse a un reciente operativo de incautación.

Frente a estos hechos, la gobernadora Toro sostuvo que los intentos han sido constantes, pero que la reacción institucional ha permitido neutralizarlos. “Eso es muy importante que la gente lo sepa, que se ha venido trabajando para evitarlos, que no es que no haya habido intentos, ha habido intentos, pero la Fuerza Pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos, con eso se ha logrado evitar esos actos terroristas”, concluyó.

El consejo de seguridad buscará definir nuevas acciones coordinadas entre Valle y Cauca, fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y establecer medidas especiales para garantizar que la jornada electoral del 8 de marzo se desarrolle sin alteraciones del orden público en Cali, Jamundí y municipios vecinos.