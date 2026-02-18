Ideam advierte lluvias intensas al final del día en Cali: así estará el clima este miércoles, 18 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, amaneció este miércoles, 18 de febrero, con un panorama de nubosidad y con probabilidades de lluvias a lo largo del día.

Dichas precipitaciones se registrarían durante todo el día, pero al finalizar la tarde y en horas de la noche, estas podrían aumentar; así lo dice el último informe de la entidad.

“El comportamiento atmosférico indica que las lluvias más fuertes son probables al finalizar la tarde y en horas de la noche”, señala el informe para la capital del Valle del Cauca.

DJ Exotic contó detalles del día que lo balearon en Cali: “Me reanimaron durante 25 minutos”. Reveló que el temido narco Chupeta es su padrino

Panorámica de Cali Foto: jorgePM - stock.adobe.com

La temperatura máxima estimada para este martes será de 28 grados, en medio de un ambiente húmedo y cielo cubierto.

• Estar atentos a cambios bruscos en el clima.

• Evitar transitar por zonas propensas a inundaciones.

• Tomar precauciones si se llevan a cabo actividades al aire libre en horas de la tarde.

Este es el tiempo que tarda en llegar una fotomulta en Cali

Cualquier emergencia que se pueda llegar a registrar la pueden avisar por medio de la línea 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día y tiene acceso con los diferentes organismos de socorro en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca.