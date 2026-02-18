Ideam advierte lluvias intensas al final del día en Cali: así estará el clima este miércoles, 18 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, amaneció este miércoles, 18 de febrero, con un panorama de nubosidad y con probabilidades de lluvias a lo largo del día.
Dichas precipitaciones se registrarían durante todo el día, pero al finalizar la tarde y en horas de la noche, estas podrían aumentar; así lo dice el último informe de la entidad.
“El comportamiento atmosférico indica que las lluvias más fuertes son probables al finalizar la tarde y en horas de la noche”, señala el informe para la capital del Valle del Cauca.
La temperatura máxima estimada para este martes será de 28 grados, en medio de un ambiente húmedo y cielo cubierto.
• Estar atentos a cambios bruscos en el clima.
• Evitar transitar por zonas propensas a inundaciones.
• Tomar precauciones si se llevan a cabo actividades al aire libre en horas de la tarde.
Cualquier emergencia que se pueda llegar a registrar la pueden avisar por medio de la línea 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día y tiene acceso con los diferentes organismos de socorro en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca.