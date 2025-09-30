Suscribirse

Valle del Cauca

Julián Mena, secretario de Ambiente de Yumbo, debutará como cantante en la Feria Municipal

El funcionario subirá al escenario en la 29 Feria de Yumbo con un show de afrobeat, mientras continúa liderando proyectos de sostenibilidad y desarrollo rural en el municipio.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 10:15 p. m.
José Julián Mena, secretario de Ambiente de Yumbo
José Julián Mena, secretario de Ambiente de Yumbo | Foto: cortesía

La música y la sostenibilidad se darán la mano en la 29 Feria de Yumbo. José Julián Mena Rivera, conocido artísticamente como José M y actual secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, cambiará el traje institucional por el micrófono este viernes 3 de octubre, cuando suba al escenario con su banda para ofrecer un show cargado de afrobeat.

Mena Rivera, quien también fue secretario de Educación, asegura que la música ha estado presente en toda su vida. “Crecí en una familia de artistas y ahora quiero compartir con mi gente de Yumbo ese lado creativo que me permitió sanar en un momento difícil. El afrobeat transmite libertad, comunidad y paz, y es el ritmo con el que quiero contagiar de alegría y esperanza a todos”, expresó.

Julián Mena, secretario de Ambiente de Yumbo
Julián Mena, secretario de Ambiente de Yumbo | Foto: cortesía

El funcionario explica que no ve una separación entre sus facetas de servidor público y artista: “Todo hace parte de un mismo propósito: construir un Yumbo más humano, sostenible y orgulloso de lo que es. Así como la música une corazones, la gestión ambiental une voluntades”.

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, José Julián Mena Rivera lidera proyectos de gran impacto para Yumbo, entre ellos la construcción de más de 25 reservorios de agua para productores rurales, la puesta en marcha de mercados campesinos ecoturísticos, empresariales y urbanos que fortalecen la economía local, la instalación de sensores de calidad del aire y biodiversidad que convierten al municipio en referente nacional en sostenibilidad, la dotación con paneles solares de 50 edificios públicos —incluidos todos los colegios oficiales—, la reducción de islas de calor a través del Plan Municipal de Arbolado que ya suma más de 3.500 especies sembradas, y el impulso de pagos por servicios ambientales que hoy protegen más de 200 hectáreas, con la meta de alcanzar 1.200 durante este gobierno.

La participación de José M en la feria será, según él mismo, un mensaje de identidad y orgullo local: “Este concierto no es solo música, es un reflejo de todo lo que somos: una ciudad con talento, cultura, biodiversidad y capacidad de soñar en grande. Quiero que la gente disfrute, baile, cante, y que también se sume a la apuesta de hacer de Yumbo la Capital Industrial y Sostenible de Colombia”.

La 29 Feria de Yumbo se realizará del 3 al 7 de octubre y contará con presentaciones musicales, actividades culturales, espacios gastronómicos y muestras de emprendimiento local, consolidándose como uno de los eventos más representativos del municipio.

