Valle del Cauca

Así fue el violento intento de robo en restaurante de Yumbo que terminó con disparos, heridos y un ladrón capturado por los clientes

El hecho ocurrió el pasado sábado en un reconocido establecimiento de ese municipio.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 2:04 p. m.
Robo en Yumbo
Robo en Yumbo

Un hecho violento se presentó en la tarde del sábado en un restaurante ubicado en el sector de Fray Peña, de Yumbo, Valle del Cauca, donde un intento de hurto terminó con dos personas lesionadas y uno de los presuntos delincuentes capturado gracias a la reacción de empleados y clientes del lugar.

El episodio ocurrió hacia las 3:00 de la tarde en un establecimiento situado sobre la autopista Panamericana. Según versiones de testigos, cuatro hombres llegaron al sitio en dos motocicletas y, minutos después, dos de ellos ingresaron fingiendo ser clientes habituales.

De acuerdo con el administrador del restaurante, al momento de atenderlos, uno de los sujetos lo sujetó del brazo mientras el otro sacó un arma y le exigió sus pertenencias. En medio del forcejeo, el propietario del negocio fue agredido físicamente, pero logró soltarse e intentar pedir ayuda.

Capturan en Medellín a estadounidense acusado de millonario robo en Las Vegas: “Caen porque caen”

La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar, por lo que varios clientes y trabajadores intervinieron para impedir el robo. En medio del caos, uno de los asaltantes accionó el arma y le causó una herida en el hombro al administrador. Posteriormente, se confirmó que se trataba de un arma traumática y que la lesión no revistió gravedad.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los delincuentes intentaron huir. Mientras uno logró escapar, otro fue alcanzado y reducido por varias personas, quedando tendido en el suelo hasta que llegaron unidades de la Policía.

Robo en Yumbo 2026
Robo en Yumbo 2026

El capturado fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial y, posteriormente, puesto a disposición de la Fiscalía. Las autoridades informaron que deberá responder por los delitos de tentativa de hurto y porte ilegal de armas.

El propietario del establecimiento manifestó su preocupación por la inseguridad en el municipio, señalando que no es la primera vez que su negocio resulta afectado por hechos delincuenciales, y solicitó mayor presencia de las autoridades.

Entre tanto, los otros implicados en el intento de robo continúan prófugos y son buscados por las autoridades, que avanzan en la investigación apoyadas en los registros de video del lugar.

Noticias Destacadas