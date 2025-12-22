Yumbo lidera la reducción del delito en el Valle y marca contraste con el deterioro de seguridad regional

Yumbo se consolidó en 2025 como el municipio con mejores indicadores de reducción del delito en el entorno regional, de acuerdo con un informe comparativo entre 2024 y 2025, con corte a la primera quincena de diciembre, elaborado por el Observatorio Municipal de Seguridad.

El análisis fue presentado en el marco de la entrega de vehículos y dotación científica a la Policía Nacional, el Ejército y organismos de investigación, y evidencia que, en contraste con el aumento de hechos violentos en municipios vecinos, Yumbo registra una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto.

En homicidios, el municipio reportó una reducción del 5 %, mientras Cali registró un aumento del 11 %, Jamundí del 10 % y Palmira un incremento del 35 %, uno de los más altos de la región. Estas cifras ubican a Yumbo como una excepción positiva en un contexto regional marcado por el recrudecimiento de la violencia.

Mejora la seguridad en Yumbo, Valle del Cauca Foto: cortesía

En cuanto a lesiones personales, Yumbo alcanzó una disminución del 22 %, superando ampliamente los resultados de Cali, Jamundí y Palmira, cuyos descensos oscilaron entre el 4 % y el 7,7 %. El comportamiento del indicador refleja una reducción de la violencia cotidiana y de los conflictos que afectan la convivencia ciudadana.

El informe también destaca una reducción del 27 % en el hurto a personas y una caída histórica del 58 % en el hurto a establecimientos comerciales, resultado que posiciona al municipio como uno de los más seguros para la actividad económica y la inversión en el Valle del Cauca. En el hurto de celulares, uno de los delitos que más impacta la percepción de inseguridad, la reducción fue del 51 %, una de las más altas de la región.

Estos resultados están respaldados por un aumento significativo en la capacidad operativa de la Fuerza Pública. Durante 2025 se incautó un 90 % más de marihuana y un 43 % más de cocaína frente al año anterior, se realizaron un 48 % más de capturas en flagrancia, un 76 % más de capturas por porte ilegal de armas y se recuperó un 50 % más de vehículos.

Para sostener estos indicadores, la Administración Municipal avanzó en la entrega de nueva dotación a los organismos de seguridad y a la Secretaría de Movilidad. La Policía Nacional recibió ocho motocicletas uniformadas y una no uniformada para fortalecer labores de patrullaje, reacción e inteligencia.

El Ejército Nacional fue dotado con una camioneta doble cabina 4x4, destinada al control territorial y al apoyo de operaciones en zonas urbanas y rurales. Además, se incorporó un kit forense para fortalecer la investigación criminal y una báscula digital de alta capacidad para los procesos de control, incautación y judicialización.

A la Secretaría de Movilidad se le entregaron seis motocicletas adicionales para mejorar la operatividad de los agentes de tránsito, que se suman a dotaciones previas como una camioneta ya asignada a esta dependencia.

Según el balance oficial, la reducción del delito en Yumbo responde a una estrategia integral basada en el trabajo articulado con la Fuerza Pública, la inversión en tecnología, prevención y control, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, con el objetivo de sostener la tendencia a la baja en los principales indicadores de seguridad ciudadana.