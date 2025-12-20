Dilian Francisca Toro al presidente Gustavo Petro por seguridad en el Valle: “Pónganse al frente de sus deberes”

A lo largo de la última semana, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizaron un nuevo enfrentamiento a través de las redes sociales, por el panorama de orden público que atraviesa el país.

La enemistad entre ambos líderes, que viene desde mediados de este año, se acrecentó con el cruce de mensajes, en el que la mandataria regional le pide al jefe de Estado que asuma de forma directa la situación de orden público.

Guerra antidrones: ¿Gustavo Petro reconoció tarde el grave problema en Colombia? Dilian Francisca Toro lleva meses lanzando alertas

La discusión inició tras un mensaje del presidente Petro en su cuenta de X, en el que le pidió explicaciones a Dilian Francisca Toro por el narcotráfico en el Valle del Cauca, tras vincular este flagelo a sectores políticos locales.

“El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora”, escribió Petro en sus redes sociales.

El jefe de Estado insistió en su escrito que “el dinero que se lava en el Valle se convierte en complejos procesos de urbanización que la Fiscalía debe investigar”. También se refirió a alias Pitufo, Pipe Tuluá y el contrabando.

La gobernador del Valle, Dilian Francisca Toro, le contestó fuerte al presidente Gustavo Petro. Foto: Raúl Palacios

La gobernadora del Valle, por su parte, le respondió al presidente Petro de manera enfática por el poco trabajo del Gobierno nacional frente a la seguridad de esta zona del país.

“Celebro que mis peticiones públicas lo motiven a trinar, espero que lo motiven también a trabajar por el Valle Del Cauca y por los vallecaucanos, aquí seguimos firmes haciéndolo”, señaló Toro, al tiempo que resaltó la reducción de la pobreza multidimensional en los últimos 10 años.

“Si usted gobernase como trina, si dedicase el tiempo que gasta en redes a venir al territorio a ponerse al frente de la situación, Presidente, los atentados terroristas, el control territorial y los resultados palmarios del fracaso de la NO paz total, serían evidentes para usted”, dijo la gobernadora.

Finalmente, la gobernadora le pidió que se apersone de sus responsabilidades con las diferentes regiones del país, especialmente con la zona el Cauca y el Valle del Cauca, donde la situación de orden público cada vez está peor.

“Sus palabras calumniosas, escritas entre líneas en su Catilinaria, vinculándome con el narcotráfico, son una bajeza cobarde; cuando quiera, demos el debate sobre solvencia moral”, le manifestó la mandataria regional.

Toro Insistió en que: “Venga al Valle del Cauca, pónganse al frente de sus deberes, que aquí estamos haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, con su ayuda o sin ella, el Valle del Cauca sigue adelante”.

Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro a Gustavo Petro tras ataques de las Farc en Valle: “¿Acaso es mentira?”

El pasado martes, 16 de diciembre, también tuvieron un intercambio de mensajes a través de las redes sociales, donde la gobernadora lo cuestionó sobre las soluciones que está pidiendo el departamento.

“Presidente, ¿acaso es mentira que desde la Gobernación le hemos pedido una estrategia regional de seguridad, que usted no ha implementado? ¿Acaso es mentira que la guerra anti drones la hemos tenido que asumir desde la gobernación porque el gobierno a su cargo no ha tenido cómo hacerlo?”, dijo.

Y agregó: “¿Acaso es mentira que las capacidades aéreas, ventaja estratégica que tenía el Estado contra el narcoterrorismo, están diezmadas por ausencia de combustible y mantenimiento a las aeronaves? Sí, Presidente, han sido asesinados soldados, policías, civiles, muchos de ellos porque están desprotegidos o porque la guerra con drones no está siendo atendida desde sus competencias en debida manera“.

Esta respuesta se dio tras un mensaje de Petro, en el que calificó de mentirosa a Dilian Francisca Toro. “Mentiras lo que dice la gobernadora... Tenemos Miles de hombres del ejército en el Cauca, para defender el Cauca y el Valle del Cauca, de las narcotraficantes armados (SIC)”.