Habitantes de Yumbo realizaron este miércoles nuevas protestas y bloqueos intermitentes en la vía que conecta con Cali, en rechazo al incremento del pasaje intermunicipal, una decisión que ha generado amplio malestar entre trabajadores, estudiantes y usuarios frecuentes del transporte público.

Desde las primeras horas del día, grupos de ciudadanos se concentraron en el sector de la calle 16, a la altura de Ecopetrol, donde atravesaron la vía de manera intermitente para llamar la atención de las autoridades. Los manifestantes cuestionaron que el aumento acumulado del pasaje, cercano a los 800 pesos en los últimos meses, no esté acompañado de mejoras visibles en el servicio.

Manifestantes se reúnen para organizar una olla comunitaria, por ahora detuvieron el bloqueo, pero lo reanudarán en las horas pico. Foto: Luis Carlos Bermeo, El País

Según voceros de la protesta, el valor del pasaje pasó a ubicarse alrededor de los 5.300 pesos por trayecto, lo que representa un golpe significativo para quienes deben desplazarse a diario hacia Cali. “El transporte sigue en malas condiciones y aun así nos suben la tarifa”, señalaron algunos de los asistentes.

En medio de las manifestaciones, la Alcaldía de Yumbo informó que, tras una mesa de diálogo con las empresas transportadoras, se logró una reducción de 100 pesos en el valor del pasaje. Sin embargo, los usuarios consideraron que la medida es insuficiente y no resuelve el problema de fondo.

Los inconformes indicaron que el incremento tarifario afecta de manera directa la economía de los hogares, especialmente de quienes dependen del transporte intermunicipal para trabajar o estudiar. Aseguraron, además, que el parque automotor presenta deficiencias y que las frecuencias no responden a la demanda actual.

Durante la jornada, los bloqueos se realizaron por lapsos de varios minutos, permitiendo el paso parcial de vehículos antes de retomar las interrupciones. La situación generó congestión vial y obligó a algunos pasajeros a descender de los buses para continuar su recorrido a pie.

Protesta en Yumbo bloquea la vía a la altura de Ecopetrol por tarifas del transporte Foto: Luis Carlos Bermeo, El País

Autoridades locales señalaron que continúan las conversaciones con los representantes de la comunidad y reiteraron que la definición de las tarifas del transporte intermunicipal no depende exclusivamente del municipio, aunque insistieron en su disposición para mediar entre las partes.

Los organizadores de la protesta anunciaron que las movilizaciones podrían extenderse si no se revisa de manera integral el ajuste en las tarifas y las condiciones del servicio que se presta entre Yumbo y Cali.