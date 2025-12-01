Bogotá
Balacera tras millonario robo en centro comercial de Chapinero deja un herido y desata búsqueda de banda que hurtó joyas
El hecho ocurrió en el centro comercial conocido como Colors 61.
Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
En la tarde del lunes primero de diciembre, un grupo de aproximadamente cinco personas ingresó a un centro comercial de la localidad de Chapinero y perpetró el robo a una joyería.
Los presuntos ladrones rompieron una vitrina con un objeto contundente, intimidaron al empleado con un arma de fuego y sustrajeron varias piezas, cuyo valor estimado ronda los 30 millones de pesos.
Durante la salida, quienes habrían sido los responsables efectuaron varios disparos en las inmediaciones y un transeúnte resultó herido en la pantorrilla. La víctima fue remitida a un centro asistencial y, según las autoridades, su estado no reviste gravedad.
El hecho ocurrió en el centro comercial conocido como Colors 61, en Chapinero, un conjunto de locales comerciales pequeños donde funcionan negocios como la joyería afectada.
La Policía de Bogotá informó que la reacción inicial incluyó la presencia de unidades de vigilancia y de la policía judicial para iniciar la recolección de testimonios y material probatorio.
Noticia en desarrollo...