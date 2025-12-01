Suscribirse

Bogotá

Balacera tras millonario robo en centro comercial de Chapinero deja un herido y desata búsqueda de banda que hurtó joyas

El hecho ocurrió en el centro comercial conocido como Colors 61.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

1 de diciembre de 2025, 8:25 p. m.
Policía Nacional
Policía Nacional (imagen de referencia). | Foto: Colprensa

En la tarde del lunes primero de diciembre, un grupo de aproximadamente cinco personas ingresó a un centro comercial de la localidad de Chapinero y perpetró el robo a una joyería.

Los presuntos ladrones rompieron una vitrina con un objeto contundente, intimidaron al empleado con un arma de fuego y sustrajeron varias piezas, cuyo valor estimado ronda los 30 millones de pesos.

Durante la salida, quienes habrían sido los responsables efectuaron varios disparos en las inmediaciones y un transeúnte resultó herido en la pantorrilla. La víctima fue remitida a un centro asistencial y, según las autoridades, su estado no reviste gravedad.

El hecho ocurrió en el centro comercial conocido como Colors 61, en Chapinero, un conjunto de locales comerciales pequeños donde funcionan negocios como la joyería afectada.

La Policía de Bogotá informó que la reacción inicial incluyó la presencia de unidades de vigilancia y de la policía judicial para iniciar la recolección de testimonios y material probatorio.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Policía ya tenía información previa del asalto a joyería que dejó un policía muerto en centro comercial de Bucaramanga

2. A juicio alias El Hermano, socio criminal de alias El Costeño, articulador del asesinato de Miguel Uribe Turbay

3. Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

4. Volcán Puracé: emiten alerta a la Aeronáutica Civil tras columna de gases y ceniza que superó los 700 metros

5. “Si el enviado de EE. UU. se emborracha con la gobernanza paramilitar, no va a hacer un buen trabajo para que lo recuerden”: Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

RoboJoyería Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.