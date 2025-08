Secretario de Ambiente de Yumbo incursionó como artista de reguetón y revolucionó las redes sociales

Mena, aficionado a la escritura y la poesía desde joven, no dudó en aceptar el reto, y con ello logró conectar no solo con la música, sino con un mensaje de fondo: inspirar a la juventud a perseguir sus sueños sin miedo .

“La música ha estado muy arraigada a mi historia familiar, y toda la vida he estado vinculado a la escritura y la poesía. Esta fue una oportunidad para mostrarle al mundo otro tipo de talentos”, explicó el funcionario.

Mena no solo demostró habilidades musicales, sino también valentía al atreverse a salir de su zona de confort como servidor público. Usó sus redes para lanzar la propuesta creativa, que mezcla su faceta personal y profesional con un lenguaje cercano a las nuevas generaciones.

“Queremos llegarle a los jóvenes. Muchos están pasando por momentos difíciles, sienten que no tienen oportunidades o que no encajan en esta sociedad. Mi mensaje para ellos es que no abandonen sus sueños, que todo es posible si se trabaja con disciplina, determinación y pasión”, agregó.