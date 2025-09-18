Las imágenes de la mansión que la Alcaldía de Cali recuperó

Tras denuncias ciudadanas y varios procesos legales, la Alcaldía de Cali ejecutó la diligencia de entrega de un bien de uso público en Golondrinas. En el terreno se había construido un área de 1200 metros cuadrados, que alberga una vivienda de tres niveles, piscina y parqueaderos.

Este jueves 18 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital adelantó la diligencia de entrega de un inmueble de aproximadamente 50.000 metros cuadrados, en jurisdicción del corregimiento de Golondrinas.

La propiedad recuperada por la Alcaldía de Cali en el sector de Golondrinas

La propiedad recuperada por la Alcaldía de Cali en el sector de Golondrinas

En este bien de uso público, se edificó una vivienda de tres niveles equipada con piscina, jacuzzi y parqueaderos, todo adelantado de manera irregular. “El alcalde Alejandro Eder nos encomendó la misión de, a través de la justicia, recuperar los predios que le están siendo usurpados a los caleños. Cumpliendo con una orden de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), reiniciamos el proceso de recuperación de un espacio de reserva forestal ocupado irregularmente en el corregimiento de Los Andes”, detalló Luis Eduardo Varela, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia de Cali.

“En esta oportunidad, lo hacemos en un predio de uso público en el corregimiento de Golondrinas y continuaremos con otros a los largo y ancho del Distrito”, agregó el subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia de Cali.

Las autoridades en la propiedad recuperada por la Alcaldía de Cali, en el sector de Golondrinas

El proceso en Golondrinas inició tras una denuncia ciudadana, que alertó sobre una construcción sin las licencias correspondientes. Durante la verificación y consultas respectivas del corregidor, se constató que se trataba de un bien del Distrito.

“En la primera visita realizada por las autoridades, en marzo de 2024, se ordenó la suspensión de la obra. Sin embargo, hicieron caso omiso. Hoy, tras haber surtido todas las instancias, con plenas garantías procesales, con fallos de tutela que niegan las peticiones del accionante, logramos tomar posesión de este predio”, precisó el subsecretario, sin mencionar quién construyó la mansión.

