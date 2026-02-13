Cali

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Diferentes planes que se pueden realizar este 14 de febrero en la ciudad de Cali que no tienen alto costo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

13 de febrero de 2026, 9:51 a. m.
Concierto Candlelight en Cali.
Concierto Candlelight en Cali. Foto: Getty Images

El 14 de febrero está pronto a llegar y esta es una oportunidad que se presenta para poder compartir con la pareja, amigos o familia.

Aunque naturalmente este día tiene mucha más relevancia en el territorio de los Estados Unidos, hay quienes aprovechan la fecha para demostrar su afecto a ciertas personas.

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Para este día,’se prevé que las personas quieran salir a hacer planes que los saquen de la rutina, buscando tener un detalle, bien sea con su pareja o con alguna otra persona.

Durante San Valentín, muchas personas celebran con cenas, reuniones y muestras públicas de cariño.La fecha impulsa actividades sociales y comerciales relacionadas con el amor, la amistad y la convivencia.
San Valentín. Foto: AFP

Entre los planes que siempre serán recurrentes está el salir a comer, llevar flores, escribir esquelas o cartas.

Cali

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Cali

Fuerte sismo de magnitud 4,5 sacude al occidente de Colombia: en Cali se sintió el movimiento

Cali

Preocupación por inestabilidad en dirección de Policía en Cali: tres comandantes en apenas seis meses

Cali

Policía se grabó insultando a una joven en Cali y la institución tomó decisiones: “Vea cómo tiembla”

Cali

Veeduría ciudadana pide a la procuraduría investigar actuación del Congresista Duvalier Sánchez

Cali

“Cali no está enfrentando delincuencia común aislada”: Fabio Arroyave tras hallazgo de cabeza humana cerca a la Alcaldía

Cali

“Decidí que no caminaba más. Les dije ‘si me van a matar, me matan aquí’”: senadora Aida Quilcué revela detalles de su secuestro

Cali

Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

Cali

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Aunque muchos quisieran llevar a sus parejas a hacer algo diferente, no siempre se cuenta con ideas que puedan ser innovadoras y que, por supuesto, tengan un costo razonable.

Acá, le dejamos una serie de planes que usted podría realizar en la ciudad de Cali.

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Planes

  • Concierto ‘Candlelight’: perfecto por su carácter romántico. Tendrá lugar en el Auditorio Diego Garcés, allí se podrá disfrutar de distintas canciones de cuerda tocadas bajo la luz titilante de las velas, lo que puede ser considerado como un escenario ideal si lo que se busca es un espacio para estar en pareja y avivar el sentimentalismo que evoca este tipo de música. Este formato de conciertos ha sido ampliamente difundido por su particular puesta escenográfica, que llama la atención de diferentes públicos.
  • Bailar: un plan que nunca se podrá dejar de lado, especialmente en una ciudad como Cali, impregnada de una cultura musical muy fuerte. Se podría ir al Bulevar del Río en las horas nocturnas para dejarse contagiar de esa energía salsera que solo Cali puede tener.
  • Pícnic: un plan que, aunque muy extranjero, podría funcionar muy bien para esta fecha en particular. Podrían seguir la tradición de conseguir un mantel de cuadros para extenderlo en el piso, o simplemente una sábana en la que puedan sentarse sin llegar a ensuciarse, llevar alimentos que sean de fácil preparación, como sándwiches y alguna bebida. Este momento es ideal para entregar alguna carta o detalle, dadas las características del mismo plan.
Parque Los Novios en Bogotá
Picnic. Foto: Getty Images
  • Cine: un clásico que sirve muy bien es ir a cine. Pueden comprar algo de comida en las instalaciones del cine y poder disfrutar de alguna película que se encuentre en cartelera.
  • Comer cholado en un parque: este es un plan que no en todo lugar de Colombia se puede hacer, pero sin duda siempre será una opción en ‘La Sucursal del Cielo‘. Hay que aprovechar que es un plan muy caleño para conectarse con las tradiciones locales, además de que es algo que no supone un costo alto para poder tener una buena conversación en un parque disfrutando de la sensación de refresco que produce un buen Cholado.

Más de Cali

x

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Imagen referencia de estudiantes en una universidad.

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Panorámicas de Cali

Fuerte sismo de magnitud 4,5 sacude al occidente de Colombia: en Cali se sintió el movimiento

Edwin Masleider Urrego Pedraza, tiene más de 20 años de carrera criminal.

Preocupación por inestabilidad en dirección de Policía en Cali: tres comandantes en apenas seis meses

Momentos del incidente en Cali que involucró a policías.

Policía se grabó insultando a una joven en Cali y la institución tomó decisiones: “Vea cómo tiembla”

Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde.

Veeduría ciudadana pide a la procuraduría investigar actuación del Congresista Duvalier Sánchez

Fabio Arroyave habló con SEMANA.

“Cali no está enfrentando delincuencia común aislada”: Fabio Arroyave tras hallazgo de cabeza humana cerca a la Alcaldía

Aída Quicué es senadora de los pueblos indígenas de Colombia, además una reconocida representante comunera del Cauca.

“Decidí que no caminaba más. Les dije ‘si me van a matar, me matan aquí’”: senadora Aida Quilcué revela detalles de su secuestro

Recolección de basura en Cali

Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

Alerta en el Valle del Cauca por rabia en murciélagos.

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Noticias Destacadas