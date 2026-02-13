Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

El 14 de febrero está pronto a llegar y esta es una oportunidad que se presenta para poder compartir con la pareja, amigos o familia.

Aunque naturalmente este día tiene mucha más relevancia en el territorio de los Estados Unidos, hay quienes aprovechan la fecha para demostrar su afecto a ciertas personas.

Para este día,’se prevé que las personas quieran salir a hacer planes que los saquen de la rutina, buscando tener un detalle, bien sea con su pareja o con alguna otra persona.

San Valentín. Foto: AFP

Entre los planes que siempre serán recurrentes está el salir a comer, llevar flores, escribir esquelas o cartas.

Aunque muchos quisieran llevar a sus parejas a hacer algo diferente, no siempre se cuenta con ideas que puedan ser innovadoras y que, por supuesto, tengan un costo razonable.

Acá, le dejamos una serie de planes que usted podría realizar en la ciudad de Cali.

Planes

Concierto ‘Candlelight’: perfecto por su carácter romántico. Tendrá lugar en el Auditorio Diego Garcés, allí se podrá disfrutar de distintas canciones de cuerda tocadas bajo la luz titilante de las velas, lo que puede ser considerado como un escenario ideal si lo que se busca es un espacio para estar en pareja y avivar el sentimentalismo que evoca este tipo de música. Este formato de conciertos ha sido ampliamente difundido por su particular puesta escenográfica, que llama la atención de diferentes públicos.

Bailar: un plan que nunca se podrá dejar de lado, especialmente en una ciudad como Cali, impregnada de una cultura musical muy fuerte. Se podría ir al Bulevar del Río en las horas nocturnas para dejarse contagiar de esa energía salsera que solo Cali puede tener.

Pícnic: un plan que, aunque muy extranjero, podría funcionar muy bien para esta fecha en particular. Podrían seguir la tradición de conseguir un mantel de cuadros para extenderlo en el piso, o simplemente una sábana en la que puedan sentarse sin llegar a ensuciarse, llevar alimentos que sean de fácil preparación, como sándwiches y alguna bebida. Este momento es ideal para entregar alguna carta o detalle, dadas las características del mismo plan.

Picnic. Foto: Getty Images