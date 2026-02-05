NACIÓN

Procuraduría levanta suspensión provisional contra Diego Hau y continuará como director de la UAESP en Cali

De acuerdo con el Ministerio Público, no se evidenciaron razones suficientes para mantener la medida provisional mientras avanza el proceso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 10:06 p. m.
Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de Cali
Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de Cali Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

La Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión provisional que había sido impuesta al director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Cali, Diego Hau, una medida que había sido adoptada inicialmente por la Personería Distrital de Santiago de Cali.

La decisión fue tomada por la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, en el marco del trámite disciplinario que ahora es asumido directamente por el Ministerio Público en ejercicio de su poder preferente. Con esta determinación, el ente de control dejó sin efecto la medida preventiva que mantenía separado del cargo al funcionario.

transmisión desde la redacción de El País de la mesa ciudadana desafíos del área metropolitana en el suroccidente colombiano. AMSO Diego Hau secretario de gobierno de Cali
transmisión desde la redacción de El País de la mesa ciudadana desafíos del área metropolitana en el suroccidente colombiano. AMSO Diego Hau secretario de gobierno de Cali Foto: Bernardo Peña

Desde la Procuraduría se indicó que el levantamiento de la suspensión se fundamenta en las competencias constitucionales y legales del organismo, así como en la revisión de los elementos que motivaron la actuación disciplinaria. De acuerdo con el Ministerio Público, no se evidenciaron razones suficientes para mantener la medida provisional mientras avanza el proceso.

Esta decisión se suma al informe de control preventivo emitido previamente por la Contraloría General de la República, en el cual se concluyó que no existieron riesgos fiscales ni afectaciones a los recursos públicos asociados a las actuaciones evaluadas. Según ese organismo, “no se identificaron impactos negativos sobre el erario ni sobre la correcta destinación de los recursos”.

Cali

Afiliados de Emssanar con servicios pendientes serán atendidos este viernes en el oriente de Cali: así puede aplicar

Cali

Atentado terrorista en la vía Villa Rica-Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto es lo que se sabe

Cali

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Cali

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Cali

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

Cali

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Cali

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

Finanzas

Oportunidades laborales en Cali: conozca las vacantes y postúlese aquí

Turismo

A solo 3 horas de Cali: las dos joyas naturales del Valle que ofrecen un oasis de descanso entre piscinas naturales de ensueño

Cali

“No vamos a poner un tache más”: nuevo secretario de Movilidad de Cali anuncia cambios

En el análisis realizado por los entes de control también se reiteró que las decisiones adoptadas por el funcionario en el ejercicio de sus funciones estuvieron orientadas al interés general y al cumplimiento de la normatividad vigente. “Las actuaciones revisadas se enmarcan en los principios de legalidad y protección de los recursos públicos”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Con el levantamiento de la suspensión provisional, Diego Hau continuará ejerciendo como director de la UAESP y retomará plenamente las acciones institucionales relacionadas con la prestación de los servicios públicos a su cargo, entre ellos, el servicio de aseo, el alumbrado público y el acceso al agua potable en la ciudad.

Desde la entidad se informó que la gestión seguirá enfocada en el fortalecimiento de la operación de los servicios públicos, mientras el proceso disciplinario continúa su curso bajo la competencia de la Procuraduría General de la Nación.

Más de Cali

Emssanar

Afiliados de Emssanar con servicios pendientes serán atendidos este viernes en el oriente de Cali: así puede aplicar

Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de Cali.

Procuraduría levanta suspensión provisional contra Diego Hau y continuará como director de la UAESP en Cali

Ataque terrorista en el Cauca.

Atentado terrorista en la vía Villa Rica-Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto es lo que se sabe

Docentes y estudiantes recibieron en Buga los kits pedagógicos y pantallas táctiles entregados a 148 colegios del Valle del Cauca.

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Los hechos de sicariato se han presentado en restaurantes de lujo y sectores privilegiados de Medellín, Cali y Barranquilla, lo que deja al descubierto que se trataría de ajustes de cuentas de oficinas de narcotráfico y criminales.

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Robo camioneta a la concesión Nuevo Cauca, en el Cauca.

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Ángel Montoya, tulueño de 30 años que murió al tirarse al río Cauca en un reto viral.

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc.

Lanzan impresionante operación militar en El Tambo, Cauca: buscan cerrarle el paso a las disidencias de Mordisco

En el mes de febrero ya se habían retirado unas gotas que incluso causaron la muerte de un ciudadano

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Noticias Destacadas