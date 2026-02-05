Procuraduría levanta suspensión provisional contra Diego Hau y continuará como director de la UAESP en Cali

La Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión provisional que había sido impuesta al director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Cali, Diego Hau, una medida que había sido adoptada inicialmente por la Personería Distrital de Santiago de Cali.

La decisión fue tomada por la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, en el marco del trámite disciplinario que ahora es asumido directamente por el Ministerio Público en ejercicio de su poder preferente. Con esta determinación, el ente de control dejó sin efecto la medida preventiva que mantenía separado del cargo al funcionario.

transmisión desde la redacción de El País de la mesa ciudadana desafíos del área metropolitana en el suroccidente colombiano. AMSO Diego Hau secretario de gobierno de Cali Foto: Bernardo Peña

Desde la Procuraduría se indicó que el levantamiento de la suspensión se fundamenta en las competencias constitucionales y legales del organismo, así como en la revisión de los elementos que motivaron la actuación disciplinaria. De acuerdo con el Ministerio Público, no se evidenciaron razones suficientes para mantener la medida provisional mientras avanza el proceso.

Esta decisión se suma al informe de control preventivo emitido previamente por la Contraloría General de la República, en el cual se concluyó que no existieron riesgos fiscales ni afectaciones a los recursos públicos asociados a las actuaciones evaluadas. Según ese organismo, “no se identificaron impactos negativos sobre el erario ni sobre la correcta destinación de los recursos”.

En el análisis realizado por los entes de control también se reiteró que las decisiones adoptadas por el funcionario en el ejercicio de sus funciones estuvieron orientadas al interés general y al cumplimiento de la normatividad vigente. “Las actuaciones revisadas se enmarcan en los principios de legalidad y protección de los recursos públicos”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Con el levantamiento de la suspensión provisional, Diego Hau continuará ejerciendo como director de la UAESP y retomará plenamente las acciones institucionales relacionadas con la prestación de los servicios públicos a su cargo, entre ellos, el servicio de aseo, el alumbrado público y el acceso al agua potable en la ciudad.

Desde la entidad se informó que la gestión seguirá enfocada en el fortalecimiento de la operación de los servicios públicos, mientras el proceso disciplinario continúa su curso bajo la competencia de la Procuraduría General de la Nación.