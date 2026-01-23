Valle del Cauca

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

La Procuraduría explicó que la ratificación de una suspensión provisional responde a la necesidad de “proteger el curso de la investigación”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 11:21 p. m.
Diego Hau secretario de Gobierno de Cali.
Diego Hau secretario de Gobierno de Cali. Foto: Bernardo Peña/El País

La Procuraduría General de la Nación ratificó este viernes la suspensión provisional de Diego Fernando Hau Caicedo, funcionario vinculado a la UAESP de Cali y ficha clave en el gabinete del alcalde Alejandro Eder, en el marco de una investigación disciplinaria por posibles actos de corrupción relacionados con un proceso contractual de alto valor para la ciudad.

La decisión quedó consignada en un auto emitido por la Sala Disciplinaria de Instrucción, mediante el cual el Ministerio Público resolvió el grado de consulta de la medida adoptada inicialmente por el control disciplinario en Cali y confirmó su vigencia mientras avanza la investigación. En el documento se indica que se “ratifica la suspensión provisional”, con lo cual el caso pasó del ámbito local a instancias nacionales y la medida cautelar se mantiene.

Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de Cali.
Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de Cali. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

De acuerdo con el auto, la investigación se centra en presuntas irregularidades dentro de un proceso contractual asociado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali, entidad en la que Hau Caicedo se desempeñaba como director técnico encargado. El expediente hace referencia a un contrato cuyo objeto era la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de telegestión para el alumbrado público del Distrito, con un valor cercano a los 45 mil millones de pesos.

La Procuraduría explicó que la ratificación de una suspensión provisional responde a la necesidad de “proteger el curso de la investigación” y evitar posibles interferencias desde el cargo. En términos prácticos, el organismo disciplinario considera que existen elementos suficientes para mantener la medida mientras se recolectan y valoran las pruebas.

Cali

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones cargados con explosivos en Dagua: disidencias de Mordisco son las responsables

Cali

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Cali

Él era Diego Mazabel, reconocido empresario que fue asesinado en Cali

Cali

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Cali

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

Cali

Invima advierte que hay un alimento envenenado en varios países, ¿Colombia está en alerta?

Cali

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

Vehículos

Así quedó el pico y placa en Cali para este viernes, 23 de enero; consulte para no llevarse sorpresas

Gente

El último mensaje de Diego Mazabel antes de ser asesinado en Cali: “Gracias por decirme que sí”

Finanzas

Vacantes en Cali: cientos de ofertas activas para aplicar hoy

Con la suspensión ratificada, el proceso disciplinario continuará con la práctica de pruebas, actuaciones internas y posteriores determinaciones sobre la conducta investigada. La Procuraduría precisó que Hau Caicedo conserva la presunción de inocencia, pero permanecerá separado temporalmente del cargo como medida cautelar mientras se esclarecen los hechos.

Más de Cali

Diego Hau secretario de gobierno de Cali.

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Las gasas blancas que cubren la espalda del soldado tapan las heridas causadas con la metralla del explosivo que llevaba un dron.

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones cargados con explosivos en Dagua: disidencias de Mordisco son las responsables

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Diego Mazabel, empresario de eventos asesinado en Cali

Él era Diego Mazabel, reconocido empresario que fue asesinado en Cali

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Diego Mazabel, reconocido promotor de eventos, asesinado en Cali

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

El Invima lanzó la alerta a través de un comunicado.

Invima advierte que hay un alimento envenenado en varios países, ¿Colombia está en alerta?

Policía Nacional

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

Carro con explosivos en el Cauca.

Terror en el Cauca: explota carro lleno de explosivos cerca de un colegio en El Plateado

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Noticias Destacadas