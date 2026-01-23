Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

La Procuraduría General de la Nación ratificó este viernes la suspensión provisional de Diego Fernando Hau Caicedo, funcionario vinculado a la UAESP de Cali y ficha clave en el gabinete del alcalde Alejandro Eder, en el marco de una investigación disciplinaria por posibles actos de corrupción relacionados con un proceso contractual de alto valor para la ciudad.

La decisión quedó consignada en un auto emitido por la Sala Disciplinaria de Instrucción, mediante el cual el Ministerio Público resolvió el grado de consulta de la medida adoptada inicialmente por el control disciplinario en Cali y confirmó su vigencia mientras avanza la investigación. En el documento se indica que se “ratifica la suspensión provisional”, con lo cual el caso pasó del ámbito local a instancias nacionales y la medida cautelar se mantiene.

Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de Cali. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

De acuerdo con el auto, la investigación se centra en presuntas irregularidades dentro de un proceso contractual asociado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali, entidad en la que Hau Caicedo se desempeñaba como director técnico encargado. El expediente hace referencia a un contrato cuyo objeto era la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de telegestión para el alumbrado público del Distrito, con un valor cercano a los 45 mil millones de pesos.

La Procuraduría explicó que la ratificación de una suspensión provisional responde a la necesidad de “proteger el curso de la investigación” y evitar posibles interferencias desde el cargo. En términos prácticos, el organismo disciplinario considera que existen elementos suficientes para mantener la medida mientras se recolectan y valoran las pruebas.

Con la suspensión ratificada, el proceso disciplinario continuará con la práctica de pruebas, actuaciones internas y posteriores determinaciones sobre la conducta investigada. La Procuraduría precisó que Hau Caicedo conserva la presunción de inocencia, pero permanecerá separado temporalmente del cargo como medida cautelar mientras se esclarecen los hechos.