Cali

Prográmese; nuevos cortes de agua y luz en Cali para este 24 de febrero

Los trabajos de EMCALI no cesan, esta vez habrá suspensión parcial de 12 horas en el servicio de agua en siete sectores de la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

24 de febrero de 2026, 8:38 a. m.
EMCALI llevará a cabo nuestras reparaciones en estos puntos de la ciudad.
EMCALI llevará a cabo nuestras reparaciones en estos puntos de la ciudad. Foto: Emcali

La prestación de servicios públicos en la ciudad de Cali, depende de la operación adecuada y oportuna de sus redes de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. Los trabajos de mantenimiento, expansión o reparación de estas infraestructuras son claves para darle una mejor calidad de vida a los caleños.

Estos son los barrios que estarán sin agua y sin luz en Cali este lunes 23 de febrero

Para este martes 24 de febrero de 2026, la administración local y EMCALI confirmaron una serie de trabajos programados en redes que afectarán diferentes sectores de la ciudad, los cuales implican cortes temporales en el suministro de electricidad y agua.

Según el cronograma publicado, las intervenciones responderán a necesidades de mantenimiento, reparación de equipos o de redes, y a ajustes técnicos que buscan reducir fallas mayores a futuro y mantener la confiabilidad del servicio.

Trabajos de acueducto y energía Emcali
Trabajos de acueducto y energía Emcali Foto: Emcali

Las zonas donde no habrá agua

Estos son los sectores de la ciudad donde EMCALI realizará un cierre especial para la optimización de redes de acueducto en los siguientes puntos:

Cali

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Cali

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

Cali

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Cali

Este martes 24 de febrero inicia segunda jornada de atención a afiliados a Emssanar y Coosalud en Cali: consulte los horarios

Cali

‘Ranking’ de los barrios en Cali que debe recorrer para saber por qué es la capital mundial de la salsa

Cali

Cali sigue haciendo historia en el mundo de la salsa: hace importante participación en carnaval de Puerto Rico

Cali

Estos son los barrios que estarán sin agua y sin luz en Cali este lunes 23 de febrero

Medellín

El efecto ‘Metro de la 80’: ¿Por qué estos 3 barrios de la Comuna 7 son la mejor opción para invertir en 2026?

Medellín

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Empresas

Atención, empresarios y emprendedores: Cámara de Comercio de Bogotá anuncia taller gratuito para exponer nuevo público objetivo

  • Kachipay
  • Bosques del Valle
  • Dalandia, zona de expansión, sur de Cali, en la calle 57 hasta la calle 61, entre la carrera 109, hasta la carrera 120 Bis.

Habrá suspensión del servicio de agua a partir de las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Es importante informar a la comunidad que se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua.

Por otra parte, seguirá el trabajo de reparaciones de acueducto en:

  • San Bosco: Calle 7 # 14 A 37
  • Acopi: Carrera 39 # 14 - 23

Finalmente, se dará continuidad a la limpieza y el mantenimiento a:

  • Canal Oriental: Entre los barrios El Vergel y El Retiro en la calle 48 con carrera 31.
  • Canal Caney: En la calle 48 con carrera 80.
  • Santa Teresita: Se llevará a cabo la limpieza de sumideros.

Es fundamental no arrojar basura a las calles para evitar taponamientos e inundaciones en esta temporada de lluvias

Topos en Cali
Trabajo en acueductos hoy, 18 de febrero de 2026. Foto: SEBASTIÁN CASTILLO

Sectores donde se llevarán a cabo suspensiones de luz

EMCALI también comunicó que estará haciendo trabajos en la red eléctrica de los siguientes circuitos:

  • Circuito Calle 56: Se revisará el transformador de la carrera 41 E2 con calle 49A.
  • Circuito Vuelta Larga: Grupo operativo revisirá en la hacienda Incauca, vía a Puerto Tejada.
  • Circuito Feeder IV: Se revisará el transformador del sector Las Vegas, en Dapa.

Se presentarán labores de modernización de la red de energía

Instalación de cable ecológico en el circuito Alto Menga, en la Av. 3 DN, entre la calle 43 N, hasta la calle 45 N, en el barrio Vipasa, comuna 2.

Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Estos trabajos forman parte de un calendario de operación que las empresas informan con anticipación para evitar inconvenientes imprevistos. El propósito declarado es que los usuarios tengan la posibilidad de planificar actividades que dependan del suministro de energía o agua, como tareas domésticas, comerciales o empresariales.

Más de Cali

Las principales vías de ingreso y salida de Cali se encuentran totalmente monitoreadas por los agentes de tránsito de la ciudad, que establecieron puestos de control e hicieron un llamado a la precaución a la hora de conducir. La falta de documentación, el exceso de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad son las principales causas de multas y llamados de atención. Fotos Raúl Palacios / El País.

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

Decenas de universidades ofrecen vacantes en áreas STEM

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Jornada integral de salud en Cali este 24 de febrero.

Este martes 24 de febrero inicia segunda jornada de atención a afiliados a Emssanar y Coosalud en Cali: consulte los horarios

Más de siete años de música han llevado orquestas a barrios históricamente excluidos.

‘Ranking’ de los barrios en Cali que debe recorrer para saber por qué es la capital mundial de la salsa

El Salsódromo, desfile inaugural de la Feria de Cali, en su versión número 68, no lo paró ni la lluvia, y con cerca de 32 mil personas dio inicio a la que es considerada la festividad más importante de los caleños. Este año con propios y turistas que, incluso bajo la lluvia, se agolparon en el sardinel y en las graderías dispuestas en la Autopista Suroriental para celebrar, bailar y reafirmar que Cali es la capital mundial de la salsa. Foto Jorge Orozco

Cali sigue haciendo historia en el mundo de la salsa: hace importante participación en carnaval de Puerto Rico

Trabajos de acueducto y energía Emcali

Estos son los barrios que estarán sin agua y sin luz en Cali este lunes 23 de febrero

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.

Clima en Cali hoy: lluvias durante este lunes, 23 de febrero

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.

Disidencias de las Farc tenían a cuatro menores reclutados en el sector de Playa Naya, Valle del Cauca: Ejército los rescató

Noticias Destacadas