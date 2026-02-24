La prestación de servicios públicos en la ciudad de Cali, depende de la operación adecuada y oportuna de sus redes de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. Los trabajos de mantenimiento, expansión o reparación de estas infraestructuras son claves para darle una mejor calidad de vida a los caleños.

Estos son los barrios que estarán sin agua y sin luz en Cali este lunes 23 de febrero

Para este martes 24 de febrero de 2026, la administración local y EMCALI confirmaron una serie de trabajos programados en redes que afectarán diferentes sectores de la ciudad, los cuales implican cortes temporales en el suministro de electricidad y agua.

Según el cronograma publicado, las intervenciones responderán a necesidades de mantenimiento, reparación de equipos o de redes, y a ajustes técnicos que buscan reducir fallas mayores a futuro y mantener la confiabilidad del servicio.

Trabajos de acueducto y energía Emcali Foto: Emcali

Las zonas donde no habrá agua

Estos son los sectores de la ciudad donde EMCALI realizará un cierre especial para la optimización de redes de acueducto en los siguientes puntos:

Kachipay

Bosques del Valle

Dalandia, zona de expansión, sur de Cali, en la calle 57 hasta la calle 61, entre la carrera 109, hasta la carrera 120 Bis.

Habrá suspensión del servicio de agua a partir de las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Es importante informar a la comunidad que se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua.

Por otra parte, seguirá el trabajo de reparaciones de acueducto en:

San Bosco: Calle 7 # 14 A 37

Acopi: Carrera 39 # 14 - 23

Finalmente, se dará continuidad a la limpieza y el mantenimiento a:

Canal Oriental: Entre los barrios El Vergel y El Retiro en la calle 48 con carrera 31.

Canal Caney: En la calle 48 con carrera 80.

Santa Teresita: Se llevará a cabo la limpieza de sumideros.

Es fundamental no arrojar basura a las calles para evitar taponamientos e inundaciones en esta temporada de lluvias

Trabajo en acueductos hoy, 18 de febrero de 2026. Foto: SEBASTIÁN CASTILLO

Sectores donde se llevarán a cabo suspensiones de luz

EMCALI también comunicó que estará haciendo trabajos en la red eléctrica de los siguientes circuitos:

Circuito Calle 56: Se revisará el transformador de la carrera 41 E2 con calle 49A.

Circuito Vuelta Larga: Grupo operativo revisirá en la hacienda Incauca, vía a Puerto Tejada.

Circuito Feeder IV: Se revisará el transformador del sector Las Vegas, en Dapa.

Se presentarán labores de modernización de la red de energía

Instalación de cable ecológico en el circuito Alto Menga, en la Av. 3 DN, entre la calle 43 N, hasta la calle 45 N, en el barrio Vipasa, comuna 2.

Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Estos trabajos forman parte de un calendario de operación que las empresas informan con anticipación para evitar inconvenientes imprevistos. El propósito declarado es que los usuarios tengan la posibilidad de planificar actividades que dependan del suministro de energía o agua, como tareas domésticas, comerciales o empresariales.