Los trabajos de mantenimiento, renovación de redes y reparación de infraestructuras eléctricas y de acueducto no se detienen por parte de EMCALI, con el fin de brindarle una mejor calidad de vida a los caleños.

Estos son los sitios que van a estar sin agua y sin luz en Cali hoy, viernes 20 de febrero

Por esta razón, el lunes 23 de febrero de 2026, la administración local y Empresas Municipales de Cali anunciaron la continuidad de una serie de trabajos programados en redes que han afectado diferentes sectores de la ciudad, los cuales implican cortes temporales en el suministro de luz y agua.

Los sectores que tendrán suspensión de agua este 23 de febrero

EMCALI continúa con los trabajos de mantenimiento en el sistema hídrico de la ciudad. Foto: Jorge Orozco

Estos son los puntos donde habrá reparaciones para mejorar el suministro de agua:

Flora: Calle 62 N con Av. 3 B

Benjamín Herrera: Calle 13 A # 27 B 29

Brisas de los Álamos: Av. 2 B # 74 CN 10

San Bosco: Calle 7 # 14 A 37

En la red que transporta de aguas residuales y aguas lluvias, conocida como alcantarillados, también se continuará con la limpieza y el mantenimiento de un trazado del Canal Oriental (entre los barrios El Vergel y El Retiro en la calle 48 con carrera 31). Mientras que, se adelantará la limpieza de sumideros en el sector de Las Acacias, comuna 10.

Instalación Luminarias Emcali Chiminangos I Foto: Aymer Andrés Álvarez

Los sectores que tendrán suspensión de energía este 23 de febrero

Por otra parte, la energía también tendrá sus respectivos trabajos de reparación en las siguientes zonas de la ciudad:

Circuito Los Lagos: Un grupo operativo estará revisando posibles fallas en el suministro para el colegio Nuevo Latir.

Circuito Vuelta Larga: Se Revisará en la vía a Puerto Tejada, entre los sectores de la Hacienda La Suiza y el Ingenio del Cauca.

Circuito Simón Bolívar: Se revisará en sector de la calle 25, con carrera 56, en el barrio Brisas de Limonar.

Ante la intervención, los funcionarios suspenderán de manera temporal el servicio de energía, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

“Este es un proceso que mejorará las redes de distribución para un óptimo servicio a los usuarios”, enfatizó EMCALI por medio de un comunicado.

Estos trabajos forman parte de un calendario de operación que la empresa prestadora de los servicios ya tiene previsto, con el fin de que los usuarios tengan la posibilidad de planificar actividades que dependan del suministro de energía o agua, como tareas domésticas, comerciales o empresariales.

La entidad cuenta con varios canales de comunicación, donde los usuarios pueden reportar cualquier fallo, anomalía, u otra situación que requiera del asistencia del personal que presta estos servicios. Para ello puede acceder a líneas habilitadas las 24 horas del día son: 6025240177 o en el portal web: www.emcali.com.co.