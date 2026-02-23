Cali

Estos son los barrios que estarán sin agua y sin luz en Cali este lunes 23 de febrero

EMCALI continúa con las suspensiones parciales del servicio de acueducto y energía para mejorar las condiciones de los caleños.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

23 de febrero de 2026, 9:19 a. m.
Trabajos de acueducto y energía Emcali este 23 de febrero.
Trabajos de acueducto y energía Emcali este 23 de febrero. Foto: Emcali

Los trabajos de mantenimiento, renovación de redes y reparación de infraestructuras eléctricas y de acueducto no se detienen por parte de EMCALI, con el fin de brindarle una mejor calidad de vida a los caleños.

Estos son los sitios que van a estar sin agua y sin luz en Cali hoy, viernes 20 de febrero

Por esta razón, el lunes 23 de febrero de 2026, la administración local y Empresas Municipales de Cali anunciaron la continuidad de una serie de trabajos programados en redes que han afectado diferentes sectores de la ciudad, los cuales implican cortes temporales en el suministro de luz y agua.

Los sectores que tendrán suspensión de agua este 23 de febrero

Un daño considerable se presenta desde la madrugada de hoy en la red matrix ubicada sobre la avenida Guadalupe con calle 14 C. La tubería de 6 pulgadas se reventó. El servicio de agua potable está suspendido. Personal de Emcali con maquinaria amarilla realiza los trabajos de reparación.
EMCALI continúa con los trabajos de mantenimiento en el sistema hídrico de la ciudad. Foto: Jorge Orozco

Estos son los puntos donde habrá reparaciones para mejorar el suministro de agua:

  • Flora: Calle 62 N con Av. 3 B
  • Benjamín Herrera: Calle 13 A # 27 B 29
  • Brisas de los Álamos: Av. 2 B # 74 CN 10
  • San Bosco: Calle 7 # 14 A 37

En la red que transporta de aguas residuales y aguas lluvias, conocida como alcantarillados, también se continuará con la limpieza y el mantenimiento de un trazado del Canal Oriental (entre los barrios El Vergel y El Retiro en la calle 48 con carrera 31). Mientras que, se adelantará la limpieza de sumideros en el sector de Las Acacias, comuna 10.

Cali

Clima en Cali hoy: lluvias durante este lunes, 23 de febrero

Cali

Disidencias de las Farc tenían a cuatro menores reclutados en el sector de Playa Naya, Valle del Cauca: Ejército los rescató

Cali

Comunidades indígenas del CRIC bloquean la vía Panamericana: no hay paso en El Pital, Caldono, Cauca

Nación

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Cali

Zoológico de Cali, un plan familiar imperdible: costos y recorridos para pasarla bien

Cali

Estas elecciones tienen más violencia y mayor riesgo en comparación a 2022: estos son las zonas rojas, según la MOE

Cali

Así es como las disidencias hacen ‘pescas milagrosas’ en la vía Panamericana, en el Cauca. En promedio hay cinco secuestros exprés al día

Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias intensas en la tarde y noche y descenso de temperatura

Medellín

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 23 de febrero: habla de cielo nublado y día lluvioso

Nación

Pronóstico de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones del país para hoy 23 de febrero

Instalación Luminarias Emcali Chiminangos I
Instalación Luminarias Emcali Chiminangos I Foto: Aymer Andrés Álvarez

Los sectores que tendrán suspensión de energía este 23 de febrero

Por otra parte, la energía también tendrá sus respectivos trabajos de reparación en las siguientes zonas de la ciudad:

  • Circuito Los Lagos: Un grupo operativo estará revisando posibles fallas en el suministro para el colegio Nuevo Latir.
  • Circuito Vuelta Larga: Se Revisará en la vía a Puerto Tejada, entre los sectores de la Hacienda La Suiza y el Ingenio del Cauca.
  • Circuito Simón Bolívar: Se revisará en sector de la calle 25, con carrera 56, en el barrio Brisas de Limonar.

Ante la intervención, los funcionarios suspenderán de manera temporal el servicio de energía, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

“Este es un proceso que mejorará las redes de distribución para un óptimo servicio a los usuarios”, enfatizó EMCALI por medio de un comunicado.

Estos trabajos forman parte de un calendario de operación que la empresa prestadora de los servicios ya tiene previsto, con el fin de que los usuarios tengan la posibilidad de planificar actividades que dependan del suministro de energía o agua, como tareas domésticas, comerciales o empresariales.

La entidad cuenta con varios canales de comunicación, donde los usuarios pueden reportar cualquier fallo, anomalía, u otra situación que requiera del asistencia del personal que presta estos servicios. Para ello puede acceder a líneas habilitadas las 24 horas del día son: 6025240177 o en el portal web: www.emcali.com.co.

Más de Cali

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.

Clima en Cali hoy: lluvias durante este lunes, 23 de febrero

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.

Disidencias de las Farc tenían a cuatro menores reclutados en el sector de Playa Naya, Valle del Cauca: Ejército los rescató

Bloqueos en la vía Panamericana.

Comunidades indígenas del CRIC bloquean la vía Panamericana: no hay paso en El Pital, Caldono, Cauca

Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca.

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Zoológico de Cali.

Zoológico de Cali, un plan familiar imperdible: costos y recorridos para pasarla bien

ed 2274

Estas elecciones tienen más violencia y mayor riesgo en comparación a 2022: estos son las zonas rojas, según la MOE

ed 2274

Así es como las disidencias hacen ‘pescas milagrosas’ en la vía Panamericana, en el Cauca. En promedio hay cinco secuestros exprés al día

ed 2274

Los doce apóstoles del mal: SEMANA revela el perfil de los cabecillas que hacen parte de la guerra secreta por el trono criminal del ELN en el Chocó

senderismo

Cali invita a caminata ecológica gratuita este domingo 22 de febrero: así puede participar en el plan para desconectarse y hacer ejercicio

Noticias Destacadas