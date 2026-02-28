Cali

Qué hacer en Cali este fin de semana: museos, ecoparques, caminatas y eventos gratuitos para salir de la rutina

La ciudad ofrece varios espacios de esparcimiento para gozar en familia o con amigos.

Redacción Nación
28 de febrero de 2026, 9:19 a. m.
Estos son los panes gratis que ofrece la ciudad para este fin de semana.
Estos son los panes gratis que ofrece la ciudad para este fin de semana. Foto: Créditos: Alcaldía de Santiago de Cali / API

Para esta semana, hay una amplia variedad de planes que los caleños, o los visitantes en la capital vallecaucana, pueden disfrutar para salir de la rutina. Varias actividades son gratuitas y aptas para disfrutar en familia, con amigos o incluso en soledad.

Para aquellos que son amantes de la cultura y del arte, este fin de semana, del sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, hay talleres en el Museo La Tertulia, ubicado en la carrera 1 # 5-105.

El sábado, las personas podrán asistir a los “Talleres bajo el Samán” en los jardines del museo para gozar del sol y el buen clima. De acuerdo con los detalles de la institución, a las 3 de la tarde hay actividades relacionadas con las exposiciones vigentes, y a las 4 de la tarde habrá un recorrido guiado por las zonas verdes, el río Cali y el Monumento al Gato del Río.

x
Cada fin de semana hay variedad de actividades para desconectar de la rutina. Foto: Getty Images

También se puede pasar una tarde amena escuchando cuenteros o música en vivo en el Parque Artesanal Loma de la Cruz, en la calle 5 #1 6, en la comuna 3, donde también se suelen llevar a cabo presentaciones artísticas en el centro del parque durante todo el fin de semana.

‘Mi Cali Bella’: importante estrategia de recuperación del espacio público en la ciudad

Para las personas que quieren escapar de la ciudad, su ruido y rapidez durante este fin de semana, hay planes en medio de la naturaleza y el aire libre: el ecoparque Lago de las Garzas, en el barrio Pance (en la carrera 127 con calle 16), es ideal para un picnic o una caminata agradable para avistar aves.

La entrada al ecoparque en mención es gratis, y su horario de apertura es de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde cada fin de semana.

El ecoparque de la Biodiversidad, también en el barrio Pance, ofrece senderos ecológicos donde los visitantes podrán observar especies y animales nativos. El recorrido en su totalidad suele durar una hora.

z
Hay senderos para disfrutar del clima o ver la ciudad desde arriba. Foto: Getty Images

Otras caminatas imperdibles son Bulevar del Río, donde las personas pueden hacer el recorrido al atardecer para luego subir a la colina de San Antonio y ver la ciudad, además de disfrutar la brisa y el clima caleño.

El Parque del Ingeniero, en la comuna 17, es ideal para hacer deporte al aire libre, para caminar o sentarse en las zonas verdes.

También hay eventos especiales este fin de semana y gratis para todas las personas: Espacios como la Cinemateca La Tertulia o cineclubes locales tienen funciones gratis durante el día, además de foros con expertos o escritores. Se recomienda a las personas verificar horarios y planes en las páginas web.

