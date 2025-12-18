Valle del Cauca

Reajustan diseño vial en la Carrera 80 con Calle 5 de Cali tras quejas de conductores: ¿Cómo quedó ahora?

La autoridad explicó que, tras escuchar las inquietudes de la ciudadanía, se procedió a ajustar el diseño original en menos de 24 horas.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 1:19 p. m.
Panorama del retorno en la carrera 80, este es el cruce.
Panorama del retorno en la carrera 80, este es el cruce. Foto: José Luis Guzmán
