Valle del Cauca
Reajustan diseño vial en la Carrera 80 con Calle 5 de Cali tras quejas de conductores: ¿Cómo quedó ahora?
La autoridad explicó que, tras escuchar las inquietudes de la ciudadanía, se procedió a ajustar el diseño original en menos de 24 horas.
18 de diciembre de 2025, 1:19 p. m.
Panorama del retorno en la carrera 80, este es el cruce. Foto: José Luis Guzmán
