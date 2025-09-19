Revelan más detalles de la investigación del crimen del empresario Jorge Uribe: hay un segundo capturado

Poco a poco se conocen más detalles del asesinato del empresario caleño Jorge Hernando Uribe, ocurrido en el sector Kachipay, sur de la capital del Valle. Este viernes, las autoridades confirmaron la captura de Juan Carlos Uribe, hermano de la víctima, a quien señalan de participar en el homicidio.

Este hecho, que conmocionó a la comunidad caleña, pues tanto la víctima como el señalado victimario, son parte de una reconocida familia vallecaucana, ha tomado un giro inesperado, al conocerse la captura de Juan Carlos en la Biblioteca Departamental, donde presuntamente labora como jefe de protocolo.

El cuerpo de Jorge Hernando Uribe fue hallado el pasado 16 de abril, cerca al corregimiento de Navarro, sur de la ciudad, luego de permanecer casi tres días desaparecido. Las autoridades manejan la hipótesis de que fue asesinado el mismo día de su desaparición, cuando salió de su casa en pijama a entregar unas cosas muy cerca de su hogar.

Así es como las autoridades están realizando la investigación. Hay un capturado. | Foto: Policía de Cali

Pero, según las pesquisas adelantadas, en el crimen habrían participado varias personas, entre ellas su hermano, y Moisés Betancourt Zamora, quien fue capturado en Cartagena y vinculado a la investigación.

En su momento, tras conocerse la noticia del homicidio del reconocido empresario, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, lamentando lo sucedido y pidiendo justicia.

“Rechazo con tristeza e indignación la confirmación de la trágica muerte del empresario Jorge Hernando Uribe. Tras días de angustia, su familia enfrenta hoy esta dolorosa realidad. Mis condolencias a sus hermanos Toño y Juan Carlos, así como a todos sus seres queridos. A las autoridades pido celeridad en la investigación para esclarecer este caso, capturar a los responsables y que haya justicia”, dijo la mandataria.

De acuerdo con las autoridades, la última persona que vio al hoy asesinado con vida fue su hermano, tras haber almorzado en un restaurante que frecuentaban, el sábado, 5 de abril. El empresario desapareció el 6 de abril y su cuerpo fue encontrado el 16 de abril.

“Justo ese sábado él se vino a acompañarme porque yo estaba enfermo. Desayunamos juntos. Después fui a la clínica y, al salir, nos cruzamos allá, en el Rincón de Belén”, contó Juan Carlos a El País en abril.

Sobre el empresario, como se recordará, había sido reportado como desaparecido el pasado 6 de abril cuando salió de la casa de un familiar y no se volvió a obtener información sobre su paradero. Tras la incertidumbre por la ubicación de Uribe, las autoridades departamentales ofrecieron una recompensa de hasta cien millones de pesos para quien entregara información del empresario.