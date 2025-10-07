Suscribirse

Valle del Cauca

Siete policías capturados por, presuntamente, quedarse con $210 millones recuperados tras un robo en Buenaventura

Según la investigación, los uniformados habrían decidido repartirse el dinero incautado durante un operativo.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 1:07 a. m.
Uniforme Policía Colombia
Policía. Imagen de referencia. Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete miembros de la Policía Nacional señalados de haberse apropiado de 210 millones de pesos recuperados durante un operativo contra un robo ocurrido en Buenaventura (Valle del Cauca).

Los procesados son los patrulleros Fabián Darío Espinosa Puello, José Jair Rodríguez Franco, Andrés Acosta Quinayas, José Nicolás Cuaran Mora y Jeimy Juliana Mingan Rodríguez; así como los subintendentes Wilmer Mosquera Mosquera y Anderson Felipe Osorio Portillo.

Según la investigación, los hechos se presentaron el 16 de noviembre de 2024, durante un enfrentamiento armado entre varios uniformados y cuatro personas que habrían participado en un robo a un hotel del puerto, donde los delincuentes se habrían apoderado de 210 millones de pesos.

Contexto: Presuntos asesinos de un guardián del Inpec se enfrentaron a bala con la Policía: ocho fueron capturados

Tras ubicar el vehículo en el que se movilizaban los presuntos asaltantes, los policías hallaron una bolsa con el dinero sustraído, pero —según el material probatorio— no entregaron los recursos a la autoridad competente y presuntamente decidieron repartírselo.

Los siete uniformados fueron capturados en Cali y Tuluá por unidades de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) adscritas al grupo investigativo de delitos contra la Administración Pública.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó el delito de peculado por apropiación. Ninguno de los procesados aceptó los cargos, y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Otros casos

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca presentó ante un juez de control de garantías a cinco integrantes de la Policía Nacional que estarían implicados en la retención y tortura de un ciudadano el pasado 3 de marzo, en Bolívar (Valle del Cauca).

Se trata del sargento William Andrés Rayo Jiménez, el intendente jefe Helmer Antonio Rivera Castro, y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera, Jhonny Alberto Losada Cadavid y Mayra Alejandra Toledo Hurtado.

En el caso del patrullero Jhonny Alberto Losada Cadavid, el juez penal le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario. Por su parte, el sargento William Andrés Rayo Jiménez, el intendente jefe Helmer Antonio Rivera Castro, y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera y Mayra Alejandra Toledo Hurtado afrontarán el proceso penal en libertad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Siete policías capturados por, presuntamente, quedarse con $210 millones recuperados tras un robo en Buenaventura

2. Esto dijo el Papa al ser preguntado por medidas antiinmigrantes de Trump

3. Variel Sánchez contó su experiencia como hogar de paso y las razones por las que tomó la decisión: “Le toca darles mucho más amor”

4. Un muerto del Clan del Golfo tras combates con el Ejército en Valdivia: tenían fusiles y más de 2.000 cartuchos

5. Asesinan a dragoneante del Inpec al salir de turno en la cárcel Villa Hermosa, en Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BuenaventuraFiscalía Policía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.