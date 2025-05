Una escopeta de oro: las extravagantes joyas que vende el padrastro de Lyan Hortúa a famosos y futbolistas. Diamantes y lujos

Cuando el pequeño Lyan Hortúa fue liberado, su familia salió a los medios de comunicación a contar su versión del drama que habían vivido por 19 días. El país acompañó el clamor de su mamá y su padrastro ante el paso de los días y la ausencia del niño, secuestrado vilmente por las disidencias de la Jaime Martínez.

Su padrastro, Jorsuar Suárez, habló tras el feliz regreso del niño, sano y salvo. En ese momento, el hombre dejó consignado el dolor de la familia por la falta de acompañamiento del Estado.

Jorsuar Suárez y Angie Bonilla, padres de Lyan, señalaron que no hubo apoyo de las autoridades y que los dejaron solos. | Foto: CAPTURA DE PANTALLA/ Aymer andres alvarez

Comenzó su declaración diciendo: “El día del secuestro fue una noche oscura, que no se la deseo a nadie porque fue muy duro para nosotros como familia. No hubo solidaridad ni siquiera de la Policía, después del secuestro jamás llegó nadie. Nos duele también la presencia que no tuvo el presidente, sino hasta 18 días después se pronunció. Somos personas de bien y del común, que queremos salir adelante”,

📌Joshua Suárez, padrastro del menor, reveló detalles de lo que pudo hablar con Lyan tras la liberación. 👉Esto dijo: https://t.co/SkRZOYGXtI



📹El País pic.twitter.com/zOG8T1lWB4 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 22, 2025

Suárez dijo que salía a medios para aclarar lo que “estaban diciendo” y que por eso estaba ahí “dando la cara, pues no le debían plata a nadie”.

“Soy un comerciante que lleva más de 12 años trabajando en nuestra propia empresa de manera legal, no tengo inconvenientes ni involucro a gente que no tenga que ver con el comercio, siempre he sido una persona de bien”, agregó.

Luego, en una entrevista con La FM de RCN, el tío del niño, Sebastián Bonilla, argumentó la misma tesis y dio más detalles del negocio del padrastro. “Mi cuñado, el papá del niño, tiene una joyería que lleva ya aquí 13 años”, explicó, tras confirmar que se había pagado un cuantioso rescate por el menor que los había dejado endeudados.

Bonilla aseguró que “somos personas de bien. Yo soy médico. Las personas que se llevaron al niño tenían una información completamente errónea de la familia, quizá por la joyería de mi cuñado”, agregó. Explicó también que en el negocio de las joyas, el propietario no es dueño de los metales preciosos, sino que se dejan en consignación.

La historia cambió cuando SEMANA reveló que había otra verdad tras el secuestro del niño que implicaba un ajuste de cuentas entre capos, pues supuestamente la mamá de Lyan, se había quedado -a juicio de ellos- con unas propiedades del temido Diego Rastrojo. El papá biológico del menor era alias Mascota, el heredero de Rastrojo, y quien fue asesinado en el año 2013.

Barbie Vanessa | Foto: Instagram @barbievanessa_

La narración del tío en la que se sorprende de que los secuestradores pensaran que la familia tenía mucho dinero, contrasta con las publicaciones en redes tanto de Angie Bonilla como de Jorsuar Suárez, llenas de excentricidades y lujos. En el caso de ella, aparece llena de joyas en sus viajes por el mundo y vestida con los colores de Barbie y un convertible BMW rosado con el que recorría Jamundí.

Barbie Vanessa | Foto: Instagram @barbievanessa_

En el caso de él, la extravagancia digital no era menos. Como dueño de Jorsuar Joyeros, el padrastro de Lyan maneja una cuenta de Instagram en donde publica de manera constante. Allí muestra las lujosas piezas de oro, diamantes y otras piedras preciosas que vende.

Las joyas no son nada sencillas y al ojo de cualquiera es claro ver que estarían avaluadas en cientos de millones. Casi que no hay una pieza en esas publicaciones que no tenga piedras preciosas en abundancia.

Jorsuar Joryeros | Foto: Intagram @JorsuarJoryeros_luxury_

No son joyas clásicas. Por ejemplo, hay un hombre araña, construido con lo que parecen diamantes y rubíes. También están el Pato Donald, Hello Kitty, Mario Bros. Igualmente hay tigres, coronas, corazones, flores y diablitos, en alusión al América de Cali.

En una, por ejemplo, muestra un anillo de diamantes, con la forma de un cinturón de castidad. La publicación se acompaña con la canción Escándalo, de Ñengo Flow, que dice así: “Qué escándalo. Se va a formar si se enteran que entre tú y yo. Nos pasamos haciendo el amor. Mantenlo en silencio pa’ que dure. De mi lealtad nunca dude mami”

En otra aparece la mamá de Lyan, con un logo Fucsia de Barbie atrás, ofreciendo los productos de la joyería. “Miren este espectáculo de cadena”, asegura y muestra una imagen de un Cristo, cuyo dije es del tamaño de la mano de un adulto. Pesa 370 gramos.

En una de sus historias aparece otra joya muy particular. Se trata de una cadena con un gran dije de escopeta, hecha en oro. La joyería acompaña esa pieza con una canción de Natanael Cano y Peso Pluma. “Y bien forrados los paquetes van. No hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar. Polvo, ruedas y también cristal. Aquí el papelito viene y va. Las morritas bien locas se van. Disfrutamos, esté bien o mal. De esta vida no me vo’a quejar”.

Jorsuar Joryeros | Foto: Intagram @JorsuarJoryeros_luxury_

Los futbolistas son los mejores clientes del local, a juzgar por las publicaciones. Muchos jugadores aparecen en videos y fotos, luciendo las joyas y recomendando el sitio. También aparecen publicaciones de ellos en el campo de juego usando sus cadenas o anillos.

Jorsuar Joryeros | Foto: Intagram @JorsuarJoryeros_luxury_

Jorsuar Joryeros | Foto: Intagram @JorsuarJoryeros_luxury_

Jorsuar Joryeros | Foto: Intagram @JorsuarJoryeros_luxury_

Entre los futbolistas que aparecen como clientes se encuentra Luis Sánchez, jugador que pasó por el América de Cali y Fortaleza. También está el polémico volante Johan Arango, quien en un video asegura que lleva comprando su joyería desde hace cerca de ocho años en este lugar.

Jorsuar Joryeros | Foto: Intagram @JorsuarJoryeros_luxury_

Jorsuar Joryeros | Foto: Intagram @JorsuarJoryeros_luxury_

También se puede observar jugadores como Hansel Zapata, David Lemos, Kevin Riascos, Jordy Monroy, Danilo Arboleda, Wbeymar Angulo, Kevin Viveros, Andrés Sarmiento, Kevin Saucedo, Facundo Suárez y Gustavo Torres.

Jorsuar Joryeros | Foto: Intagram @JorsuarJoryeros_luxury_

Jorsuar Joryeros | Foto: Intagram @JorsuarJoryeros_luxury_