Joven fue asesinada por tropezarse con una mujer cuando iba al baño: crimen ocurrió en Magangué

Hay consternación en el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, por el asesinato de una joven durante la madrugada del domingo 30 de noviembre. Lo que ha generado más rechazo es el motivo que desencadenó que la apuñalaran.

La víctima fue identificada como Olga María García Díaz, de tan solo 22 años de edad. El crimen dejó a otras tres mujeres capturadas por estar detrás de lo ocurrido.

El hecho ha generado conmoción en esta zona del país. | Foto: Getty Images

De acuerdo con las primeras informaciones, todo se presentó al interior de un establecimiento comercial que está ubicado sobre la Avenida Colombia, muy cerca del barrio El Milagro.

Al parecer, varias personas se encontraban departiendo en el sitio tranquilamente, García Díaz estaba en compañía de algunos de sus allegados compartiendo en una mesa.

En un momento, la víctima se levantó para ir al baño y, supuestamente, tropezó accidentalmente con una mujer que se encontraba con otras personas en una mesa diferente.

Tras el cruce de algunas palabras, la señalada agresora habría sacado un arma cortopunzante y atacó a Olga María por lo menos en dos oportunidades, esto ocurrió mientras varios de los testigos observaban la escena.

Las detenidas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. | Foto: Getty Images / athima tongloom

La mujer quedó gravemente herida, por lo que algunos de los asistentes la auxiliaron rápidamente, la subieron a una motocicleta y la llevaron hasta el Hospital La Divina Misericordia.

Lastimosamente y pese al esfuerzo de los médicos, la joven llegó sin signos vitales, ya era demasiado tarde, nuevamente un hecho de intolerancia acabó con la vida de alguien.

Pocos minutos después del crimen, uniformados de la Policía realizaron las primeras pesquisas y se logró la captura de tres mujeres de 34, 33 y 28 años, quienes son señaladas de participar en el ataque.

Una testigo que observó todo le narró a las autoridades lo que supuestamente habría sucedido e identificó a la mujer que sacó el arma y le propinó, al parecer, las puñaladas a la víctima.