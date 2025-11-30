Suscribirse

Caso de María Camila Mora, subteniente asesinada en el Cantón Norte, podría tomar giro inesperado: “Por eso se entrevistó con este sujeto”

El presunto responsable de haber acabado con la vida de la oficial Mora, es el capitán Pablo Andrés Másmela Zapata.

Redacción Nación
1 de diciembre de 2025, 12:31 a. m.
Subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata
El capitán Pablo Andrés Masmela Zapata y la subteniente María Camila Mora. | Foto: Colprensa / API

En el Cantón Norte de Bogotá se presentó un horroroso hecho que sacudió al Ejército Nacional. El pasado miércoles, 26 de noviembre, en horas de la noche, algunos militares fueron sorprendidos por el sonar de varios impactos de bala en ese lugar.

Inmediatamente, en dicho complejo militar se activaron los protocolos de seguridad y, en medio de una revisión minuciosa, hallaron un carro particular con una aterradora escena: dos cuerpos sin vida, con impactos de bala.

Contexto: Misterioso mensaje de hombre que dice haber conocido a subteniente asesinada en el Cantón Norte: “No puedo quedarme callado”

Se trataba de la subteniente del Ejército Nacional, identificada como María Camila Mora Mahecha, así como su expareja, el capitán Pablo Andrés Másmela Zapata.

De acuerdo con información preliminar, todo parece indicar que el capitán Másmela fue quien disparó contra la subteniente Mora y, posteriormente, con la misma arma de fuego, acabó con su vida.

Ese miércoles, desde el Ejército Nacional emitieron un comunicado indicando que todo habría ocurrido "en medio de un incidente de carácter personal".

Mientras avanza la investigación para esclarecer todo, el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Emilio Cardozo, dijo recientemente en Noticias Caracol que en la habitación donde dormía el capitán Másmela, habían hallado “dos armas”.

Ahora, quien habló fue Luis Eduardo Leiva, abogado de la familia de la subteniente Mora. El jurista dijo ante las cámaras de RTVC que hay muchos cuestionamientos que rodean la muerte de la oficial.

La oficial del Ejército María Camila Mora Mahecha.
Quienes conocieron a la oficial María Camila Mora Mahecha la describieron como una mujer profesional, inteligente y soñadora. | Foto: Ejército Nacional/Cuenta en Facebook Rover Ochoa

El jurista también afirmó que las “armas del homicida no eran de uso oficial”.

“Está claro, en primer lugar, que no hay ningún arma de las que haya participado en este hecho, que eran de dotación. Eso hay que clarificarlo ya, no hay ninguna arma de dotación. Las armas que se encontraron en el lugar de los hechos y posteriormente en los allanamientos que se hicieron en el apartamento [del capitán Másmela], son armas que no correspondían al estamento armado en Colombia y tampoco tenían salvoconducto”, dijo puntualmente el jurista Leiva en el medio citado anteriormente.

De tal modo, el abogado de la familia de Mora señaló enfáticamente que hubo un error en la seguridad del Cantón Norte de Bogotá.

“Si usted no está seguro dentro de un estamento armado, dentro del Cantón Norte, ¿en dónde está? Y en esa seguridad fue que la subteniente María Camila confió y por eso se entrevistó con este sujeto [el capitán Másmela]”, aseveró.

Contexto: Aparecen videos de la subteniente María Camila Mora, oficial asesinada por capitán del Ejército en el Cantón Norte en Bogotá

En cuanto a la subteniente Mora se ha indicado que había llegado a Bogotá desde la Base Aérea de Tolemaida, con el objetivo de asistir a un concierto en la capital del país.

Tras lo anterior, el abogado de la familia de Mora advirtió que habrá que determinar algunas responsabilidades por parte del Estado colombiano.

“Pero esa responsabilidad que evidentemente dependerá de los estrados judiciales ante los que se presente, y también la responsabilidad civil. Porque el tema penal ya concluye con el sujeto activo del delito que ha perdido la vida. Pero hay una serie de pruebas que serán trasladadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción civil, para las responsabilidades”, agregó en RTVC, el abogado Leiva.

