NACIÓN

Misterioso mensaje de hombre que dice haber conocido a subteniente asesinada en el Cantón Norte: "No puedo quedarme callado"

El hombre hizo la publicación a través de redes sociales y compartió algunas imágenes.

Redacción Nación
30 de noviembre de 2025, 12:33 a. m.
La oficial del Ejército María Camila Mora Mahecha.
La oficial del Ejército María Camila Mora Mahecha. | Foto: Ejército Nacional/Cuenta en Facebook Rover Ochoa

El miércoles 26 de noviembre se presentó un hecho que alteró la tranquilidad en el Cantón Norte de Bogotá. Ese día, en horas de la noche, una subteniente del Ejército Nacional, identificada como María Camila Mora Mahecha, así como su expareja, el capitán Pablo Andrés Másmela Zapata, aparecieron sin vida al interior de un carro particular.

Subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata
El capitán Pablo Andrés Másmela Zapata y la subteniente María Camila Mora Mahecha. | Foto: Colprensa / API

Información preliminar da cuenta de que el capitán Másmela accionó un arma de fuego contra su expareja y luego procedió a acabar con su vida, disparándose también.

“Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal”, informaron desde el Ejército Nacional, durante la noche del pasado miércoles.

Contexto: Aparecen videos de la subteniente María Camila Mora, oficial asesinada por capitán del Ejército en el Cantón Norte en Bogotá

Transcurridos pocos días de ese hecho que enluta al Ejército Nacional, un hombre en Facebook, bajo el nombre de usuario ‘Rover Ochoa’, compartió una misteriosa publicación junto a unas imágenes en las que aparece en compañía de la subintendente asesinada.

De acuerdo con la publicación de ese usuario en Facebook, Mora fue su comandante del pelotón, cuando según él prestó servicio militar en el año 2019.

Contexto: Se revelan nuevos detalles de la muerte de oficiales en el Cantón Norte de Bogotá; había una tercera persona dentro del carro

“Hoy utilizo este espacio como creador verificado y como exsoldado del Ejército Nacional para exigir verdad y justicia por la teniente María Camila Mora, quien fue mi comandante de pelotón en Tolemaida —BASEN, tercer contingente 2019″, empezó diciendo el hombre en su publicación en Facebook.

Así mismo, describió a la oficial del Ejército como una mujer “íntegra, profesional y dedicada al servicio del país”.

En su largo escrito en Facebook, también dijo que la muerte de la subteniente no podía reducirse a un “problema de pareja” y pidió a las autoridades que se investigue a fondo lo ocurrido y se haga justicia.

La publicación del usuario en Facebook: Rover Ochoa.
La publicación del usuario en Facebook: Rover Ochoa. | Foto: Cuenta en Facebook: Rover Ochoa.

Como colombiano, como exsoldado y como creador que representa a miles de seguidores, no puedo quedarme callado. La teniente Mora no merece silencio. Su familia no merece dudas. Colombia no merece otra verdad a medias. Hoy lo digo con respeto, pero con firmeza: necesitamos claridad total, investigación transparente y justicia real. Descansa en paz, mi teniente. Tu servicio y tu vida no serán olvidados”, concluyó el hombre en su mensaje en Facebook.

Junto a ese mensaje en Facebook compartió cinco fotos, entre estas dos en las que apareció en compañía de Mora vestida con el uniforme militar.

Las fotos compartidas por el usuario en en Facebook: Rover Ochoa.
Las fotos compartidas por el usuario en en Facebook: Rover Ochoa. | Foto: Cuenta en Facebook: Rover Ochoa.

