Nación

Ladrón se puso a llorar después de ser capturado por violento robo en Cartagena: “Es la primera vez”

El sujeto aseguró, en medio de llanto, que era la primera vez que robaba.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
25 de febrero de 2026, 10:45 a. m.
Este fue el momento en el que el hombre rompió en llanto.
Este fue el momento en el que el hombre rompió en llanto. Foto: API

A través de redes sociales se conoció un video del violento robo al que fue sometida una turista extranjera en la vía que conduce al Cerro de La Popa, en la ciudad de Cartagena, lo que generó indignación.

La respuesta rápida de la Policía permitió la captura de los dos delincuentes señalados de cometer el crimen. Ahora, lo que ha llamado la atención ha sido la reacción de uno de los sujetos al momento de ser detenido: se puso a llorar.

Señalados por el robo violento a una turista en Cartagena
Señalados por el robo violento a una turista en Cartagena. Foto: cortesía

Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad, publicó un video en el que se le ve hablando con alias Douglas, era específicamente quien estaba manejando la motocicleta cuando se perpetró el robo.

Al señalado ladrón se le ve llorando de manera desconsolada, por lo que el mismo funcionario le cuestiona por tener esa actitud, mientras que durante el hecho no sintió nada.

Cartagena

SAE pone a la venta lote en zona norte de Cartagena ofrecido a Disney: esto dijo la entidad

Cartagena

En video quedó el presunto robo a una turista en Cartagena: generó indignación en redes

Cartagena

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

Turismo

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

Nación

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Cartagena

El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

Cartagena

“Nos enfrentamos a retos inmensos que ponen a prueba nuestra democracia”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, nueva presidenta de la FND

Cartagena

Feria de empleo en Cartagena este miércoles 18 de febrero: dirección, horario y requisitos para aplicar

Nación

Gobernador de Bolívar confirma que apareció con vida el DJ Dever junto a dos miembros de su equipo: “Han sido encontrados”

Cartagena

Este es el angustiante clamor de la esposa de DJ Dever, uno de los compositores de Macta Llega, desaparecido en el Atlántico

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

“¿Qué es lo que llora? ¿Qué sintió la señora que estaba tirada en el piso contigo ahí al frente? ¿Qué sintió ella cuando la zarandearon?” (sic), preguntó Hernández.

Ante esto, el presunto delincuente no supo qué responder en un principio, pero segundos después afirmó que era la primera vez que cometía un robo. De hecho, contó que su cómplice lo dejó durmiendo solo en el monte.

“Tú eres famoso por chirrete. ¿Entiendes eso?”, le cuestionó nuevamente el funcionario, quien además explicó que junto a la policía tuvieron que hacer un esfuerzo y gastar recursos para capturarlo a él y al otro sujeto.

En video quedó el presunto robo a una turista en Cartagena: generó indignación en redes

Alias Douglas sostuvo que estaba pensando en entregarse y ya hasta había tomado la decisión, pero —según él— el otro ladrón se lo impidió y se lo llevó hacia el monte.

“Estamos trabajando para que el nombre de la ciudad quede en alto, para que la gente venga a Cartagena y ustedes se maman esa vaina en un solo acto”, manifestó el director de Distriseguridad.

El funcionario le pidió al sujeto que no se pusiera de “víctima”, sino que asumiera lo que había hecho. “Tú eres culpable, ahora echa para delante”, dijo.

Más de Cartagena

Predio en Cartagena ofrecido a Disney.

SAE pone a la venta lote en zona norte de Cartagena ofrecido a Disney: esto dijo la entidad

Turista fue víctima de violento robo en Cartagena - X (@ColombiaOscura)

En video quedó el presunto robo a una turista en Cartagena: generó indignación en redes

Señalados por el robo violento a una turista en Cartagena

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

Santa Marta

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca.

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Inundaciones en Cartagena

El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta.

“Nos enfrentamos a retos inmensos que ponen a prueba nuestra democracia”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, nueva presidenta de la FND

Indígenas Kogui estarían cobrando entradas y turistas ingresan aunque hay orden de cierre.

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Inundaciones Mojana en Bolívar.

Declaran calamidad pública en Bolívar por graves inundaciones: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Noticias Destacadas