Ladrón se puso a llorar después de ser capturado por violento robo en Cartagena: “Es la primera vez”

A través de redes sociales se conoció un video del violento robo al que fue sometida una turista extranjera en la vía que conduce al Cerro de La Popa, en la ciudad de Cartagena, lo que generó indignación.

La respuesta rápida de la Policía permitió la captura de los dos delincuentes señalados de cometer el crimen. Ahora, lo que ha llamado la atención ha sido la reacción de uno de los sujetos al momento de ser detenido: se puso a llorar.

Señalados por el robo violento a una turista en Cartagena. Foto: cortesía

Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad, publicó un video en el que se le ve hablando con alias Douglas, era específicamente quien estaba manejando la motocicleta cuando se perpetró el robo.

Al señalado ladrón se le ve llorando de manera desconsolada, por lo que el mismo funcionario le cuestiona por tener esa actitud, mientras que durante el hecho no sintió nada.

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

“¿Qué es lo que llora? ¿Qué sintió la señora que estaba tirada en el piso contigo ahí al frente? ¿Qué sintió ella cuando la zarandearon?” (sic), preguntó Hernández.

Ante esto, el presunto delincuente no supo qué responder en un principio, pero segundos después afirmó que era la primera vez que cometía un robo. De hecho, contó que su cómplice lo dejó durmiendo solo en el monte.

“Tú eres famoso por chirrete. ¿Entiendes eso?”, le cuestionó nuevamente el funcionario, quien además explicó que junto a la policía tuvieron que hacer un esfuerzo y gastar recursos para capturarlo a él y al otro sujeto.

En video quedó el presunto robo a una turista en Cartagena: generó indignación en redes

Alias Douglas sostuvo que estaba pensando en entregarse y ya hasta había tomado la decisión, pero —según él— el otro ladrón se lo impidió y se lo llevó hacia el monte.

“Estamos trabajando para que el nombre de la ciudad quede en alto, para que la gente venga a Cartagena y ustedes se maman esa vaina en un solo acto”, manifestó el director de Distriseguridad.

El funcionario le pidió al sujeto que no se pusiera de “víctima”, sino que asumiera lo que había hecho. “Tú eres culpable, ahora echa para delante”, dijo.