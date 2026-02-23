Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó la captura de alias el Tirito, señalado como el segundo presunto implicado en la agresión contra una turista extranjera en la vía que conduce al Cerro de La Popa, un hecho que generó rechazo ciudadano y encendió las alarmas sobre la seguridad en uno de los corredores turísticos más visitados de la ciudad.

La detención se produjo en el barrio Bicentenario, tras un operativo de seguimiento apoyado en videos de cámaras de seguridad y en información suministrada por la comunidad. Según las autoridades, el sospechoso habría participado directamente en el intento de hurto ocurrido a plena luz del día, cuando la víctima fue interceptada y agredida físicamente al oponerse al robo de sus pertenencias.

Alias el Tirito se suma a la captura previa de alias Douglas, quien también estaría vinculado al mismo caso. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por lesiones personales.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reaccionó a través de sus redes sociales tras conocerse las capturas. “Dije que hoy caían y cayeron. Douglas y Tirito, los delincuentes que atacaron a una turista mujer en las faldas de La Popa, ya están capturados y serán conducidos a la Fiscalía. Gran trabajo de nuestra Policía y de la Secretaría del Interior. Esperemos que el operador judicial haga lo propio. ¡Mírenlos bien! Cayeron las ratas”, escribió el mandatario.

El pronunciamiento del alcalde se produjo horas después de que circularan las imágenes del ataque, las cuales causaron indignación entre ciudadanos y visitantes. En el video se observa el momento en que la turista es abordada por los agresores y termina en el suelo tras un forcejeo.

De acuerdo con el reporte oficial, los señalados delincuentes se movilizaban en motocicleta y habrían aprovechado un momento de descuido para acercarse a la víctima. El material audiovisual fue clave para identificar a los sospechosos y agilizar su ubicación.

Antes de la segunda captura, la administración distrital había anunciado una recompensa de 10 millones de pesos para quien entregara información que permitiera ubicar a los responsables. Las autoridades indicaron que la colaboración ciudadana fue determinante para concretar los operativos.

La Policía anunció que reforzará los patrullajes en los accesos al Cerro de La Popa y en otros puntos turísticos de la ciudad, mientras avanza el proceso de judicialización de los capturados ante la Fiscalía.