Bolívar

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

La detención se produjo en el barrio Bicentenario, tras un operativo de seguimiento apoyado en videos de cámaras de seguridad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 8:02 p. m.
Señalados por el robo violento a una turista en Cartagena
Señalados por el robo violento a una turista en Cartagena Foto: cortesía

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó la captura de alias el Tirito, señalado como el segundo presunto implicado en la agresión contra una turista extranjera en la vía que conduce al Cerro de La Popa, un hecho que generó rechazo ciudadano y encendió las alarmas sobre la seguridad en uno de los corredores turísticos más visitados de la ciudad.

La detención se produjo en el barrio Bicentenario, tras un operativo de seguimiento apoyado en videos de cámaras de seguridad y en información suministrada por la comunidad. Según las autoridades, el sospechoso habría participado directamente en el intento de hurto ocurrido a plena luz del día, cuando la víctima fue interceptada y agredida físicamente al oponerse al robo de sus pertenencias.

Alias el Tirito se suma a la captura previa de alias Douglas, quien también estaría vinculado al mismo caso. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por lesiones personales.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reaccionó a través de sus redes sociales tras conocerse las capturas. “Dije que hoy caían y cayeron. Douglas y Tirito, los delincuentes que atacaron a una turista mujer en las faldas de La Popa, ya están capturados y serán conducidos a la Fiscalía. Gran trabajo de nuestra Policía y de la Secretaría del Interior. Esperemos que el operador judicial haga lo propio. ¡Mírenlos bien! Cayeron las ratas”, escribió el mandatario.

Turismo

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

Nación

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Cartagena

El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

Cartagena

“Nos enfrentamos a retos inmensos que ponen a prueba nuestra democracia”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, nueva presidenta de la FND

Nación

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Cartagena

Declaran calamidad pública en Bolívar por graves inundaciones: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Nación

Cierre indefinido del parque Tayrona: Capitanía de Puerto no autorizará zarpes desde Santa Marta; hay presencia de ilegales

Cartagena

Feria de empleo en Cartagena este miércoles 18 de febrero: dirección, horario y requisitos para aplicar

Nación

Gobernador de Bolívar confirma que apareció con vida el DJ Dever junto a dos miembros de su equipo: “Han sido encontrados”

Cartagena

Este es el angustiante clamor de la esposa de DJ Dever, uno de los compositores de Macta Llega, desaparecido en el Atlántico

El pronunciamiento del alcalde se produjo horas después de que circularan las imágenes del ataque, las cuales causaron indignación entre ciudadanos y visitantes. En el video se observa el momento en que la turista es abordada por los agresores y termina en el suelo tras un forcejeo.

De acuerdo con el reporte oficial, los señalados delincuentes se movilizaban en motocicleta y habrían aprovechado un momento de descuido para acercarse a la víctima. El material audiovisual fue clave para identificar a los sospechosos y agilizar su ubicación.

Antes de la segunda captura, la administración distrital había anunciado una recompensa de 10 millones de pesos para quien entregara información que permitiera ubicar a los responsables. Las autoridades indicaron que la colaboración ciudadana fue determinante para concretar los operativos.

La Policía anunció que reforzará los patrullajes en los accesos al Cerro de La Popa y en otros puntos turísticos de la ciudad, mientras avanza el proceso de judicialización de los capturados ante la Fiscalía.

Más de Cartagena

Santa Marta

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca.

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Inundaciones en Cartagena

El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta.

“Nos enfrentamos a retos inmensos que ponen a prueba nuestra democracia”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, nueva presidenta de la FND

Indígenas Kogui estarían cobrando entradas y turistas ingresan aunque hay orden de cierre.

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Inundaciones Mojana en Bolívar.

Declaran calamidad pública en Bolívar por graves inundaciones: esto dijo el gobernador Yamil Arana

El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena

Cierre indefinido del parque Tayrona: Capitanía de Puerto no autorizará zarpes desde Santa Marta; hay presencia de ilegales

x

Feria de empleo en Cartagena este miércoles 18 de febrero: dirección, horario y requisitos para aplicar

Un tigrillo y un puma, rescatados de las inundaciones en Córdoba.

Milagro en medio de la tragedia: salvan un tigrillo y un puma tras las inundaciones en Córdoba

Noticias Destacadas