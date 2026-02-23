En video quedó el presunto robo a una turista en Cartagena: generó indignación en redes

Recientemente, un video que se hizo viral en redes sociales encendió las alarmas y generó una profunda indignación entre los usuarios debido a su contenido violento.

Así ocultaban celulares robados en Bogotá: capturaron a cinco presuntos ladrones

En las imágenes se observa el momento en que una turista es víctima de un supuesto intento de robo en Cartagena, Colombia. La grabación, difundida ampliamente en la red social X, muestra cómo un hombre intimida a la mujer y la arrastra por el asfalto mientras ella intenta desesperadamente proteger sus pertenencias. Tras un breve forcejeo, el atacante huye en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

#INSEGURIDAD 🚨 Turista extranjera fue víct¡ma de un v¡olento atr@co ayer 22FEB en el sector Pie de la Popa, Cartagena. En video aficionado se observa a los del¡ncuentes movilizarse en motocicleta Bóxer negra de placas ZXT60H qur la arrastraron para arrebatarle sus pertenencias. pic.twitter.com/JxLScrmhE1 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 23, 2026

Pronto se confirmó que el incidente ocurrió en el sector del Cerro de La Popa, durante la tarde del pasado domingo 22 de febrero. Los usuarios también expresaron su disgusto por la aparente pasividad de varios testigos, quienes, a pesar de presenciar cómo la turista era golpeada y arrastrada, decidieron no intervenir.

Ante la gravedad de los hechos y la presión social, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, tras confirmar la identidad de los presuntos atacantes, realizó una publicación en X, en la cual dijo: “En Cartagena no hay ni puede haber territorios vedados para cartageneros ni para turistas”.

En un movimiento rápido, el mandatario local ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permitiera capturar a los dos sujetos, quienes fueron identificados con los alias de Tirito y Douglas.

'Douglas' y 'Tírito', los delincuentes que atacaron a una turista mujer en las faldas de #LaPopa, fueron capturados. A esta hora son conducidos a la @FiscaliaCol.



Buen trabajo de la @PoliciaCtagena en articulación con nuestra @secinteriorctg y @distrisegctg.



Hicimos lo que nos… pic.twitter.com/jOtSjKtUI3 — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) February 23, 2026

En medio de la tensión, Turbay declaró para el noticiero El Bolivariano la mañana del lunes 23 de febrero que la prioridad era la captura inmediata, pero también lanzó un dardo a la rama judicial. “No es tanto agarrar bandidos, es que no salgan libres al día siguiente con las mismas a delinquir”, afirmó el alcalde, pidiendo severidad a los jueces para que el esfuerzo policial no fuera en vano.

La presión surtió efecto. Pocas horas después del anuncio, el mismo alcalde confirmó que ambos delincuentes ya estaban bajo custodia oficial. “Hicimos lo que nos correspondía con rapidez y rigor; ahora esperamos que la justicia haga lo suyo para que estos sujetos no regresen a las calles”, concluyó Turbay, cerrando así un episodio que pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la seguridad turística en la Heroica.