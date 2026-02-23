NACIÓN

En video quedó el presunto robo a una turista en Cartagena: generó indignación en redes

Tras la viralización de un violento acto, el alcalde de Cartagena lideró una captura relámpago.

Redacción Nación
23 de febrero de 2026, 9:28 p. m.
Turista fue víctima de violento robo en Cartagena - X (@ColombiaOscura)
Turista fue víctima de violento robo en Cartagena - X (@ColombiaOscura) Foto: Turista fue victima de violento robo en Cartagena - X (@ColombiaOscura)

Recientemente, un video que se hizo viral en redes sociales encendió las alarmas y generó una profunda indignación entre los usuarios debido a su contenido violento.

Así ocultaban celulares robados en Bogotá: capturaron a cinco presuntos ladrones

En las imágenes se observa el momento en que una turista es víctima de un supuesto intento de robo en Cartagena, Colombia. La grabación, difundida ampliamente en la red social X, muestra cómo un hombre intimida a la mujer y la arrastra por el asfalto mientras ella intenta desesperadamente proteger sus pertenencias. Tras un breve forcejeo, el atacante huye en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

Pronto se confirmó que el incidente ocurrió en el sector del Cerro de La Popa, durante la tarde del pasado domingo 22 de febrero. Los usuarios también expresaron su disgusto por la aparente pasividad de varios testigos, quienes, a pesar de presenciar cómo la turista era golpeada y arrastrada, decidieron no intervenir.

Ante la gravedad de los hechos y la presión social, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, tras confirmar la identidad de los presuntos atacantes, realizó una publicación en X, en la cual dijo: “En Cartagena no hay ni puede haber territorios vedados para cartageneros ni para turistas”.

En un movimiento rápido, el mandatario local ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permitiera capturar a los dos sujetos, quienes fueron identificados con los alias de Tirito y Douglas.

En medio de la tensión, Turbay declaró para el noticiero El Bolivariano la mañana del lunes 23 de febrero que la prioridad era la captura inmediata, pero también lanzó un dardo a la rama judicial. “No es tanto agarrar bandidos, es que no salgan libres al día siguiente con las mismas a delinquir”, afirmó el alcalde, pidiendo severidad a los jueces para que el esfuerzo policial no fuera en vano.

La presión surtió efecto. Pocas horas después del anuncio, el mismo alcalde confirmó que ambos delincuentes ya estaban bajo custodia oficial. “Hicimos lo que nos correspondía con rapidez y rigor; ahora esperamos que la justicia haga lo suyo para que estos sujetos no regresen a las calles”, concluyó Turbay, cerrando así un episodio que pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la seguridad turística en la Heroica.

Noticias Destacadas