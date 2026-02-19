BOGOTÁ

Así ocultaban celulares robados en Bogotá: capturaron a cinco presuntos ladrones

Los cinco capturados deberán responder ante la justicia por el delito de hurto.

Redacción Nación
19 de febrero de 2026, 9:44 a. m.
Los cinco capturados en poder de la Policía.
Los cinco capturados en poder de la Policía. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de cinco presuntos ladrones en el barrio Ramajal, localidad de San Cristóbal, sur de la capital del país.

De acuerdo con el mayor Jhon Barrera, comandante de la estación de Policía de San Cristóbal, en horas de la madrugada de este jueves, 19 de febrero, los cinco presuntos ladrones de celulares fueron capturados en instantes en que se movilizaban a bordo de un taxi.

Terror en Bogotá: conductor dejó a pasajera en su casa y segundos después fue asesinado dentro del carro

De acuerdo con las autoridades, para evitar ser rastreados, los delincuentes habían envuelto cuatro equipos celulares que minutos antes habían sido robados, en papel aluminio.

“Durante el procedimiento se logra la recuperación de cuatro celulares avaluados en más de 10 millones de pesos, los cuales se encontraban ocultos en diferentes compartimientos del vehículo y envueltos en un papel tipo aluminio que fungía como inhibidor de señal para lograr evadir la ubicación por parte de sus víctimas”, dijo el mayor Barrera.

El oficial también explicó que el operativo de captura de los presuntos ladrones fue posible gracias al aviso oportuno de dos personas que habían sido víctimas de los ladrones.

Fue en ese instante en que la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un plan candado y logró las cinco capturas y la recuperación de los celulares nombrados anteriormente.

Una vez los presuntos delincuentes estaban en poder de la Policía, estos fueron identificados por las víctimas y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

“Cabe resaltar que tres de estos cinco ciudadanos tenían anotaciones por los delitos de hurto agravado y falsedad marcaria”, agregó el oficial de la Policía Nacional.

Por último, desde la Metropolitana de Bogotá se indicó que, de lo que va corrido de 2026, en la localidad de San Cristóbal han efectuado 296 capturas por hurto y han logrado recuperar más de 20 celulares.

