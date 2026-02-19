Conductor dejó a pasajera en su casa y segundos después fue asesinado dentro del carro, en Bogotá

En las últimas horas, un conductor de aplicación fue asesinado a disparos después de dejar a una pasajera, en Bogotá.

Todo ocurrió en el barrio San Francisco, al sur de la capital del país, durante la noche de este miércoles, 19 de febrero.

Así estaba la escena del crimen después de que la Policía atendiera el caso. Foto: Noticias Caracol

De acuerdo con información de Noticias Caracol, la víctima trabajaba con aplicaciones de transporte, por lo que estaba haciendo un viaje, específicamente estaba llevando a una enfermera hasta su casa.

La escena transcurrió con normalidad y en medio del trayecto no hubo ningún problema. De hecho, el sujeto dejó a la mujer en la vivienda después de que esta le pagara la carrera, por lo que todo avanzaba con normalidad.

Revelan lo que encontraron junto a Cristian Martín, estudiante hallado muerto tras salir de su casa: “Se nos hace extraño”

Poco después de que la pasajera se bajara del vehículo y comenzara a subir las escaleras de su casa, escuchó las detonaciones de arma de fuego, lo que generó pánico en el sector. Tras esto, salió a ver qué había pasado y fue entonces cuando vio al conductor herido.

Al parecer, en ese corto lapso de tiempo alguien se acercó hasta el vehículo, desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos. Posteriormente y en cuestión de segundos, el asesino huyó del sitio.

“Un conductor que se movilizaba en un vehículo de plataforma es agredido por otros ciudadanos”, indicó el coronel óscar Javier Forero, oficial de inspección de la Policía.

Un subintendente muerto y un mayor herido tras ataque con fusil a una patrulla de la Policía en Cúcuta

Algunos uniformados transitaban por la zona y atendieron rápidamente lo sucedido, el hombre fue llevado hasta hasta el Hospital de Meissen. Pese a la atención que le brindaron los trabajadores de la salud, terminó perdiendo la vida por cuenta de las heridas.

“Este hombre presentaba heridas con arma de fuego, los galenos intentaron salvar su vida, pero lastimosamente fallece en este centro asistencial”, señaló el oficial.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles del crimen, es un misterio el motivo de este asesinato. Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió.