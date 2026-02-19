Un subintendente muerto y un mayor herido tras ataque con fusil a una patrulla de la Policía en Cúcuta

Los ataques criminales contra la fuerza pública no cesan en el departamento de Norte de Santander. Durante la noche del miércoles 18 de febrero, una patrulla de la Policía Nacional fue atacada a disparos de fusil en las inmediaciones del Anillo Vial Oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza.

De acuerdo con lo que se ha conocido, el vehículo policial adscrito a la Policía Metropolitana de Cúcuta iba transitando por la zona antes mencionada cuando fueron violentamente atacados a disparos. Los dos policías terminaron gravemente heridos, por lo que los auxiliaron y los trasladaron hasta la Clínica Medical Duarte, donde se registró el deceso de un subintendente, mientras que un oficial de grado mayor se encuentra bajo observación médica.

El uniformado fallecido respondía en vida al nombre de Luis Jesús Sarmiento Nardes, mientras que el oficial lesionado es Álvaro Andrés Salcedo Martínez.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, lamentando lo sucedido con los uniformados en la capital de Norte de Santander.

“Hay noticias que un director nunca quisiera dar. El ataque armado perpetrado contra nuestros uniformados en Cúcuta nos deja una herida profunda: la partida de nuestro subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes y las lesiones causadas al señor mayor Álvaro Andrés Salcedo Martínez“, dijo.

Al mismo tiempo, sostuvo que siguen trabajando para poder llevar a la justicia a los responsables de este caso que hoy enluta a una familia, una institución y todo un país.

“Rechazamos de manera contundente este acto violento que atenta contra la vida y la integridad de nuestros policías y de la comunidad. De inmediato, la @PoliciaColombia activó un plan de reacción con capacidades de inteligencia e investigación criminal para ubicar y capturar a los responsables", agregó.

Las personas que tengan información de este hecho criminal pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.