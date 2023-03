¿10 millones de dólares por atentar contra el expresidente Uribe? La revelación que se conoció en audiencia por la fuga de Matamba

El 25 de abril de 2022, Manuel Antonio Castañeda, conductor adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) grabó la extensa reunión que sostuvo en un establecimiento comercial en el norte de Bogotá con Édgar Eulicio Munévar Castillo, conocido en el mundo criminal con el sobrenombre de El Caballista, un misterioso hombre que no estaba en el radar de las autoridades por un motivo: había cooptado a las autoridades a cambio de millonarias sumas de dinero.

Castañeda, quien también es conocido como el narcochofer, por haber sido detenido mientras transportaba en un carro de la Unidad Nacional de Protección un cargamento de cocaína y además confesó que había participado en la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba. En medio de ese mundo criminal y con un audio como prueba, los delincuentes hablan de la propuesta que hay de atentar contra el expresidente Álvaro Uribe, por un pago de 10 millones de dólares.

Castañeda, quien un mes antes había colaborado con El Caballista en la fuga de Matamba, le entregó esta grabación a la Fiscalía General como muestra de su compromiso para colaborar en una serie de investigaciones relacionadas con actos de corrupción dentro de la UNP y la participación activa de hombres de las Fuerzas Militares con actividades delictivas.

El conductor, que había sido contactado para otros negocios, entre estos el transporte de droga, le “picó” la lengua a El Caballista. Fue de esta forma que, de la charla, salieron a flote varias anécdotas relacionadas con el mundo del hampa, así como proyectos a futuro y el conocimiento del capitán de la Policía, Luis Eduardo Duque Casas en estas acciones delictivas.

La conversación, que se extendió por más de una hora, es una de las pruebas clave con la que la Fiscalía General vinculó al proceso penal a El Caballista y el capitán Duque Casas por los delitos de concierto para delinquir y fuga de presos.

Sin embargo, también trascendió la existencia de un plan para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe. En un aparte de la grabación presentado ante el juez de control de garantías y titulado, ‘Temas relacionados con narcotráfico y posible ejecución de homicidios’ el fiscal de la dirección especializada contra el crimen organizada resaltó el cruce de mensajes en torno a un narcotraficante del departamento del Meta, del cual nunca se da su nombre.

Ese hombre que, según El Caballista, tenía mucho “power” en “Villavo” habría planeado atentar contra la vida del exmandatario. Para este plan habría ofrecido 10 millones de dólares. Ante esta revelación, Castañeda mostró su asombró y aseguró que eso era “mucho nivel” ya que andaba con un “esquema ni el más verraco”.

Esta es la conversación completa (Minuto 12:03 al 13:07)

Manuel: (inaudible)… esa gonorrea a quien le iba a hacer la vuelta (inaudible).

Édgar: El chino tiene el power en Villavo.

Manuel: ¿El tiene poder allá en Villavo?

Édgar: (inaudible) … si tienen valiendo a Uribe, al presidente.

Manuel: ¿Por qué?

Édgar: No hombre, que digo, van a ofrecer 10 millones de dólares

Manuel: ¿Por pelar a Uribe? No hable mierda (inaudible) no eso ya es otro nivel, ese hijueputa cucho anda con un esquema ni el más verraco, no (inaudible)

Édgar: (inaudible) bobo hijupeuta

Manuel: Uy si marica, pues lo que pasa es que es de paciencia, guevón, usted ehhh.

Édgar: Bueno, ¿usted cuando iba (inaudible) en qué sentido? ¿Qué si se bloqueaba alguien llamaba de una al man?

Manuel: Si claro, allá llamaba

Édgar: (Inaudible)

Manuel: A mí me pagaban 250 por todo, 250 mil pesos.

Édgar: ¿250 mil?

Manuel: Por kilo.

Édgar: Por kilo

Manuel: Entonces marica desde ahí si ya le debía algo al man ya era cuestión de uno.

Édgar: Bueno, ¿y de especiales?

Manuel: Ah no pues si, ahí si la responsabilidad es de uno.

Édgar: ¿Y hacerlo cómo les cobra?

Manuel: Lo mismo marica (inaudible) es lo mismo, lo que pasa es que J dice que el químico no vale la pena, como le digo, yo, o sea paga más barato, porque no es lo mismo que el material, pero obviamente sin eso no pueden hacer el material.

El audio es una de las pruebas que ha presentado la fiscalía en el proceso, pero resulta de suma gravedad que en el oscuro mundo del crimen y el hampa se hable del exmandatario, uno de los hombres más protegidos del país, y justamente para ponerle precio a su vida. De ahí la importancia de esta prueba que fue revelada en el proceso contra El Caballista, el misterioso delincuente que presuntamente habría logrado torcer a las autoridades.