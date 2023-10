Esta es la impactante historia de la ‘catedral de los sicarios’: la banda criminal ‘El Mesa’ se encomendaba en los altares dedicados al diablo y a la santería

Fue así como esta semana un comando especial de la policía de Antioquia llegó al sitio.En el operativo fueron capturadas nueve personas, el asunto no resultó violento, pero sí generó mucho temor en los agentes por lo que encontraron. El lugar estaba lleno de altares para santería alusivos a san Gregorio, yoruba (magia africana), altar de La Santa Muerte y altar de la abundancia. Las figuras de la Virgen de Guadalupe y del arcángel San Miguel se mezclaban con calaveras, cráneos, muñecos representando brujas y pequeñas esculturas del diablo.

Uno de los hombres que participaron en el operativo contó lo impactante del lugar, al que se refirió como “un sitio frío, que da miedo, incluso mirar cada altar produce escalofrío, no queríamos tocar nada, cuando salimos nos fuimos a bañarnos. Cada uno se fue a rezar, a pedirle a Dios, a la iglesia, uno no sabe de esos temas, pero era como para que no se nos pegara nada de esas cosas diabólicas”.