Así fue el grave incendio en una reconocida clínica de Medellín: 150 pacientes evacuados

“Yo estaba acostada ya en la cama, me habían acabado de hacer el ingreso y estaba esperando que me pusieran los medicamentos, cuando un paciente me dijo, por favor, salgan, salgan todos, que en el sexto piso hay un incendio, entonces fue cuando todos empezamos a salir, enfermos en camilla, ya estaban sacando a los de la UCI en silla de ruedas", dijo la mujer.