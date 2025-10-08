Condenan a 40 años de cárcel a Natalia por el secuestro y asesinato del menor Alexis Gómez en la comuna 13 de Medellín

El juez quinto penal del circuito de Medellín, Jairo Guarín Arenas, condenó este miércoles, 8 de octubre, a 40 años de cárcel a Natalia por el secuestro y atroz asesinato del menor Alexis Gómez, en la comuna 13 de Medellín.

Según reveló la providencia de 130 páginas, los hechos ocurrieron desde el 3 de junio de 2023.

Ese sábado, Natalia, cuyo nombre de nacimiento es Ciro Alfonso Duarte Martínez, secuestró al adolescente de 15 años en el barrio El Salado, en la comuna 13 de Medellín.

Lo trasladó hasta el sector El Boquerón, en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, y allí lo retuvo hasta el 10 de junio.

Según pudo establecer la justicia, entre el 10 y 11 de junio, “le dio muerte con dos heridas con arma cortopunzante en cuello, una al lado derecho —penetrante, que comprometió parcialmente la vena yugular interna del lado derecho con prueba positiva para embolia aérea— y otra herida submentoniana —que comprometió el piso de la lengua, las cuales causaron la muerte al menor-”, dice el fallo.

Siete días después, Natalia fue capturada, pero el 19 de septiembre de 2024, un año después, recobró la libertad por vencimiento de términos, un hecho que desde la comuna 13 de Medellín calificaron de vergonzoso.

Mujer trans acusada de secuestrar y asesinar a un menor en Medellín. | Foto: Cortesía: Fiscalía.

Entre las pruebas que tuvo en cuenta el juez para declararla culpable están el hallazgo de una camiseta manchada con sangre de Alexis, que Natalia se negó a colaborar con la justicia, que fue la última persona en estar con el menor, que incluso hay registros fílmicos donde se les vio juntos, y el hallazgo de barro en su motocicleta.

Esto último, “se podría corroborar con el lugar pantanoso donde se encontró posteriormente el cuerpo sin vida”.

Alexis es recordado en la Comuna 13 como un joven que soñaba con ser futbolista.

“Un niño que solo quería vivir y salir adelante a través del fútbol, del estudio, un joven noble y respetuoso”, dijo Willington Cano, exfutbolista y creador de la escuela deportiva Semillas de Vida y Paz, de la que hacía parte el adolescente.

Testigos presentados en el juicio declararon que Natalia, a quien también conocían como Shakira, tenía una especie de obsesión por Alexis.

Incluso, dieron a conocer que en una ocasión lo habría drogado al mezclar cerveza con una sustancia similar al tusi, lo que habría provocado una afectación temporal en la salud del menor.

El juez dio credibilidad a algunos de esos testimonios, pues “está acreditado que sostenía una relación sentimental con Alexis, menor de edad, caracterizada por control emocional, vigilancia de redes sociales, entrega de regalos y expresiones de posesión”.

El caso había llamado la atención de la opinión pública en Colombia, al punto que el defensor del Pueblo de la época, Carlos Camargo, pidió que se esclareciera.