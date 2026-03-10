Iglesias en Medellín

Estas son las cinco iglesias de Medellín que guardan tesoros religiosos, historia y patrimonio arquitectónico para visitar en Semana Santa

Se insta a las personas a consultar la programación de cada iglesia para asistir a las ceremonias más importantes.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 9:03 p. m.
Sion varias las iglesias que ofrecen un recorrido espiritual para los creyentes durante Semana Santa.
Medellín cuenta con varias iglesias que recogen la historia, el arte y la tradición religiosa que llama la atención tanto de los ciudadanos como de los turistas que visitarán la capital de Antioquia para Semana Santa.

Los emblemáticos lugares serán el centro de las ceremonias más importantes de la semana mayor, por lo que ofrecen un recorrido para quienes desean participar en todas las celebraciones católicas.

Estas son las cinco iglesias con los tesoros y legados más significativos de Medellín que las personas podrán visitar en Semana Santa, que se celebra del 29 de mayo al 5 de abril.

Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria Foto: Tomada de Google

Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria

En el barrio La Candelaria, en la calle 50 # 49 - 112, se encuentra el templo más antiguo de la ciudad, pues sus raíces datan de 1649. Es considerada el epicentro de la historia espiritual de Medellín, ya que fue la primera catedral de la ciudad. Allí se encuentra la imagen de la Virgen de la Candelaria, quien es la matrona de Medellín, conserva una arquitectura colonial que combina con el sector bastante concurrido.

Catedral Basílica Metropolitana

Esta se encuentra en la carrera 48 # 56 - 81, en el barrio Villanueva. El edificio destaca por ser una de las construcciones de ladrillo cocido más grande del mundo. Se tardaron al menso 40 años es finalizar la iglesia, hasta su inauguración que fue en 1931. Las personas también podrán visitar el museo de arte religioso con decenas de obras de los siglos XVII y XVIII, además de algunos monumentos traídos desde Europa.

Iglesia de San Ignacio de Loyola. Foto: Tomada de Google - Felipe Restrepo Acosta

Iglesia de la Veracruz

Esta reliquia colonial es un ícono de la ciudad. La estructura actual fue terminada en 1803, cuando una estructura anterior fue demolida. Se ubica en el centro de la ciudad y destaca por su fachada de estilo colonial. Allí, os religiosos acostumbran visitar la imagen de Jesús de la Buena Esperanza, una de las devociones más populares en esa zona de la ciudad.

Iglesia de San Ignacio de Loyola

Esta posee el órgano más antiguo de Antioquia y un retablo mayor, que es la estructura que se ubica detrás del altar, que se considera como una de las joyas más representativas del arte religioso. La iglesia, además, cuenta con el portón original de su época colonia, en sus inicio hizo parte de una institución académica de los franciscanos, la cual fue tomada más adelante por los jesuitas. Su dirección es carrera 43 # 49 - 65, cerca de la Plaza San Ignacio.

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Foto: Tomada de Arquidiócesis de Medellín

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús

Esta es una joya de estilo neogónico que fue declarada como monumento nacional en 1923. Se caracteriza por sus imponentes torres y los vitrales detallados, además de ser considerada como uno de los ejemplo más puros de la arquitectura gótica en el país. Las personas pueden visitarla en el barrio Sagrado Corazón, cerca de la estación Cisneros del Metro.