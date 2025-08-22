Este fin de semana, 1,5 millones de usuarios de EPM en el Valle de Aburrá se quedarán sin agua: le contamos los detalles

Este sábado 23 de agosto comienzan las interrupciones del servicio de agua que dejarán temporalmente sin el líquido a 1,5 millones de usuarios de EPM en Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

La interrupción del servicio será, según EPM, ”debido a los trabajos de modernización de la planta de potabilización La Ayurá, la más grande del sistema de acueducto de EPM. Esta modernización beneficiará en el futuro a 800 mil hogares”.

EPM informó este viernes que la interrupción de acueducto se llevará a cabo de manera escalonada, a partir de las 9:00 a.m. del sábado 23 de agosto y hasta 3:00 a.m. del lunes 25 de agosto.

“Se debe considerar que estos son los horarios máximos, ya que, dependiendo del circuito, se tienen horarios diferenciales”, agregó la empresa.

Para llevar agua a los usuarios este fin de semana, la empresa diseñó un operativo a

través de 35 rutas con carrotanques: 30 para el sector residencial y cinco para

grandes superficies, además de 10 circuitos en atención por demanda.

Los trabajos para modernizar la Ayurá constan de una inversión cercana a los 250 mil millones de pesos, con lo que buscan beneficiar a 800 mil hogares paisas.

Estos son los horarios de suspensión del servicio:

Bello

Santa Rita

Inicia sábado 23: 7:00 p.m.

Finaliza domingo 24: 5:00 a.m.

Envigado

El Trianón y Loma del Barro : inicia sábado 23: 9:00 a.m. Finaliza domingo 24: 5:00 p.m.

El Chinguí: inicia sábado 23: 11:00 a.m. Finaliza domingo 24: 5:00 p.m.

Loma de las Brujas: inicia sábado 23: 11:00 a.m. Finaliza domingo 24: 1:00 p.m.

Loma del Atravesado: inicia sábado 23: 11:00 a.m. Finaliza domingo 24: 3:00 p.m.

Zúñiga: inicia sábado 23: 1:00 p.m. Finaliza domingo 24: 3:00 p.m.

Alcalá, Alto de Misael, Bosques de Zúñiga, El Portal, Jardines, La Magnolia, Las Flores, Las Vegas (zona industrial), Pontevedra, San Marcos, Uribe Ángel y Villa Grande : inicia sábado 23: 3:00 p.m. Finaliza domingo 24: 3:00 p.m.

El Esmeraldal, La Inmaculada, La Pradera, La Sebastiana y Las Orquídeas: inicia sábado 23: 5:00 p.m. Finaliza domingo 24: 1:00 p.m.

El Dorado, La Mina, La Paz, Las Antillas, El Salado, San José y San Rafael: inicia sábado 23: 5:00 p.m. Finaliza domingo 24: 5:00 p.m.

Itagüí

Barrios/sectores:

Araucaria, Artex, Asturias, Calatrava, Camparola, Centro, El Pedregal, El Progreso, El Rosario, El Tablazo, Fátima, Ferrara, La Aldea, La Gloria, La Independencia, La Palma, La Unión, Las Acacias, Las Américas, Las Brisas, Las Mercedes, Loma Linda, Los Gómez, Los Naranjos, Monte Verde, Playa Rica, San Isidro, San Javier, San José, San Juan Bautista, San Pío X, Santa María la Nueva, Satexco, Terranova, Villa Paula, Zona Industrial 2, Zona Industrial 3, 19 de abril, Ditaires, El Palmar, Glorieta Pilsen, La Finca, Las Margaritas, Malta, Pilsen, Samaria, Samaria Robles del Sur, San Francisco, San Gabriel, Santa Ana, Santa Catalina, Triana, Villa Lía y Yarumito.

Horario de interrupción:

Inicia sábado 23: 1:00 p.m.

Finaliza domingo 24: 5:00 p.m.

Balcones de Sevilla, La Esmeralda, San Fernando, Santa Cruz, Santa María 1, Santa María 2, Simón Bolívar y Zona Industrial 1: inicia sábado 23: 3:00 p.m. Finaliza domingo 24: 3:00 p.m.

Colinas del Sur y Santa María 3: inicia sábado 23: 1:00 p.m. Finaliza domingo 24: 3:00 p.m.

El Ajizal: inicia sábado 23: 9:00 a.m. Finaliza domingo 24: 5:00 p.m.

El Porvenir y La Hondondada: inicia sábado 23: 9:00 a.m. Finaliza domingo 24: 11:00 a.m.

Obras de mantenimiento en la planta de La Ayurá, en Medellín. | Foto: EPM

Sabaneta

Aliadas del Sur, Ancón Sur, Betania, Calle del Banco, Calle Larga, El Carmelo II, Entreamigos, Holanda, La Barquerena, La Florida, Lagos de la Doctora, Las Casitas, Los Alcázares, Los Arias, Manuel Restrepo, Nuestra Señora de los Dolores, Paso Ancho, Playas de María, Prados de Sabaneta, Promisión, Restrepo Naranjo, Sabaneta Real, San Joaquín, San Rafael, Santa Ana, Tres Esquinas, Vegas de la Doctora, Vegas de San José, Villas del Carmen y Virgen del Carmen: inicia sábado 23: 3:00 p.m. Finaliza domingo 24: 5:00 p.m.

María Auxiliadora: inicia sábado 23: 9:00 a.m. Finaliza domingo 24: 5:00 p.m.

La Estrella

Ancón San Martín, Bellavista, Caquetá, Camilo Torres, Centro, Chile, El Dorado, El Pedrero, Escobar, Horizontes, La Chinca, La Ferrería, Las Brisas, Monterrey, Primavera, Quebrada Grande, San Andrés, San Cayetano y San Vicente: inicia sábado 23: 3:00 p.m. Finaliza domingo 24: 5:00 p.m.

San Agustín y Zona Industrial: inicia sábado 23: 11:00 a.m. Finaliza domingo 24: 5:00 p.m.

Corregimiento San Antonio de Prado

Corregimiento San Antonio de Prado

Inicia sábado 23: 3:00 p.m.

Finaliza domingo 24: 5:00p.m.

Comuna 1. Popular

El Compromiso, Granizal, Moscú No. 2, Popular, San Pablo, Santo Domingo Savio No. 1 y Villa Guadalupe: inicia el sábado 23 a las 7:00 p.m. Finaliza el domingo 24 a las 5:00 a.m.

Comuna 2 Santa Cruz

Moscú No 1 y Villa del Socorro

Inicia sábado 23: 7:00 p.m.

Finaliza domingo 24: 5:00 a.m.

Comuna 3 - Manrique

Versalles No. 1, El Raizal, Manrique Oriental, San José La Cima No. 2 y Santa Inés: inicia sábado 23: 5:00 p.m. Finaliza domingo 24: 7:00 a.m.

Campo Valdés No. 2, La Salle y Las Granjas: inicia sábado 23: 7:00 p.m. Finaliza domingo 24: 5:00 a.m.

Comuna 5 Castilla

Alfonso López y Caribe (cementerio universal)

Inicia sábado 23: 5:00 p.m.

Finaliza domingo 24: 11:00 p.m.

Comuna 6 - Doce de Octubre

Picacho: inicia sábado 23: 1:00 p.m. Finaliza domingo 24: 7:00 a.m.

Comuna 7 - Robledo

Aures No. 1 y Aures No. 2: inicia sábado 23: 1:00 p.m. Finaliza domingo 24: 7:00 a.m.

Cucaracho, Olaya Herrera, Pajarito, Monteclaro y Santa Margarita: inicia sábado 23: 1:00 p.m. Finaliza domingo 24: 7:00 p.m.

Palenque: inicia sábado 23: 1:00 p.m. Finaliza domingo 24: 11:00 p.m.

Altamira, Barrio Facultad de Minas Universidad Nacional, Bello Horizonte, Bosques de San Pablo, Córdoba, Fuente Clara, El Diamante, La Pilarica, López de Mesa, Robledo, San Germán y Villa Flora: inicia sábado 23: 5:00 p.m. Finaliza domingo 24: 11:00 p.m.

Comuna 8 - Villa Hermosa

Las Estancias, Villa Liliam, El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Los Mangos, Villatina y Sucre: inicia sábado 23: 1:00 p.m. Finaliza domingo 24: 3:00 a.m.

Batallón Girardot y Villa Hermosa: inicia sábado 23: 5:00 p.m. Finaliza domingo 24: 7:00 a.m.

Comuna 9 - Buenos Aires

Cataluña: inicia sábado 23: 9:00 a.m. Finaliza domingo 24: 9:00 a.m.

Bomboná No. 2, La Asomadera No. 3, La Milagrosa, Loreto, Los Cerros - El Vergel, Alejandro Echavarría y Miraflores: i nicia sábado 23: 9:00 a.m. Finaliza domingo 24: 11:00 a.m.

Barrio Caicedo, Buenos Aires, El Salvador, Gerona y La Asomadera No. 1: inicia sábado 23: 11:00 a.m. Finaliza domingo 24: 11:00 a.m.

Barrios de Jesús: inicia sábado 23: 1:00 p.m. Finaliza domingo 24: 3:00 a.m.

La Asomadera No. 2: inicia sábado 23: 3:00 p.m. Finaliza domingo 24: 3:00 p.m.

Comuna 10 La Candelaria

Barrio Colón, Bomboná No. 1, Las Palmas y San Diego



Comuna 12 La América

Barrio Cristóbal, Calasanz Parte Alta, Campo Alegre, Santa Mónica, Santa Teresita y Simón Bolívar



Calasanz y Ferrini



Comuna 13 San Javier

Antonio Nariño, Belencito, Betania, El Salado, El Socorro, Las Independencias, Nuevos Conquistadores, San Javier No. 1, San Javier No. 2, Santa Rosa de Lima y Veinte de Julio



Juan XXIII La Quiebra y La Pradera



Blanquizal y El Pesebre



Eduardo Santos



El Corazón



Comuna 14 El Poblado

Altos del Poblado, El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos y San Lucas



Alejandría, Astorga, Barrio Colombia, Castropol, El Castillo, El Diamante No. 2, El Poblado, La Aguacatala, La Florida, Lalinde, Las Lomas No. 2, Los Balsos No. 2, Manila, Patio Bonito, Santa María de Los Ángeles, Simesa y Villa Carlota.



Comuna 15 Guayabal

La Colina



Parque Juan Pablo II



Campo Amor, Cristo Rey, Guayabal, Noel, El Rodeo y Santa Fe



Comuna 16 Belén

El Rincón



La Palma y Las Mercedes



Belén, Granada, La Gloria, La Mota, Las Playas, Las Violetas, Los Alpes, La Loma de los Bernal, Belén Altavista y San Bernardo



La Hondonada



Diego Echavarría

