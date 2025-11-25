Suscribirse

Cartagena

Los barrios que estarán sin luz y sin agua el miércoles 26 de noviembre en Cartagena

Algunas interrupciones se extenderán hasta el jueves 27 de noviembre.

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 1:48 a. m.
Afinia interrumpirá el servicio de energía en varios barrios de Cartagena este miércoles.
Afinia interrumpirá el servicio de energía en varios barrios de Cartagena este miércoles. | Foto: Afinia

Las empresas de servicios públicos como Afinia y Aguas de Cartagena programaron interrupciones de esos servicios públicos para este miércoles en Cartagena.

Según informaron, por ejemplo, más de 15 barrios estarán sin energía eléctrica y 11 sin agua, todo al mismo tiempo.

Esto llevará a que los usuarios tengan en cuenta estas interrupciones para evitar contratiempos.

En el caso del servicio de energía, la empresa Afinia, del grupo EPM, señaló que la interrupción se debe al desarrollo de las obras de optimización de la infraestructura eléctrica, la cual hace parte del plan de inversión para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro en esa ciudad.

Por su parte, la empresa Aguas de Cartagena, indicó que las interrupciones del servicio de agua se deben “al inicio de la parada técnica programada, una intervención de dos días —26 y 27 de noviembre— destinada a avanzar en la modernización y fortalecimiento del sistema de acueducto de la ciudad”, informó el diario El Universal.

Desde ya, esa empresa pidió a los cartageneros prepararse para evitar desabastecimientos tanto de agua como de fluido eléctrico en estos barrios:

Los Corales: sin luz de 6 a. m. a 6 p. m. y sin agua desde las 7:00 a. m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

España: sin luz de 9:20 a. m. a 2:20 p. m. y de 3:20 p. m. a 5:20 p. m. del 26 de noviembre; sin agua desde las 7:00 a. m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

Nueva Granada: sin luz desde las 9:20 a. m. hasta las 2:20 p. m. del miércoles 26 de noviembre; sin agua desde las 7:00 a. m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

La Princesa: sin luz de 10:10 a. m. a 2:10 p. m. del miércoles 26 de noviembre; sin agua desde las 7:00 a. m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del jueves 27 de noviembre.

Por estos días, Cartagena se convierte en escenario de identidad, resistencia y alegría.
Por estos días, Cartagena se convierte en escenario de identidad, resistencia y alegría. | Foto: Colprensa

El Educador: sin luz de 10:20 a. m. a 2:20 p. m. del miércoles 26 de noviembre; sin agua desde las 7:00 a. m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

San Fernando: sin luz de 10:20 a. m. a 2:20 p. m. y de 10:50 a. m. a 3:50 p. m. del 26 de noviembre; sin agua desde las 7:00 a. m. del 26 hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

El Rodeo: sin luz de 10:30 a. m. a 2:30 p. m.; sin agua desde las 7:00 a. m. del miércoles 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

San José de Los Campanos: sin luz de 10:40 a. m. a 2:40 p. m. y de 4:50 p. m. a 5:50 p. m.; sin agua desde las 7:00 a. m. del miércoles 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

Junín: sin luz de 3:20 p. m. a 5:20 p. m.; sin agua desde las 7:00 a. m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

La Concepción: sin luz de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. del 26 de noviembre; sin agua desde las 7:00 a. m. del 26 hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

Medellín: sin luz de 3:40 p. m. a 5:40 p. m.; sin agua desde las 7:00 a. m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

