Suscribirse

Cartagena

Aparecen los primeros tesoros del galeón San José: el hallazgo podría valer miles de millones

Monedas, tazas de porcelana y hasta un cañón de bronce fueron extraídos del naufragio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 12:41 a. m.
Macuquinas extraídas por primera vez del Galeón San José.
Macuquinas extraídas por primera vez del Galeón San José. | Foto: ICANH

Por primera vez, expertos de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima (Dimar) y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) lograron extraer objetos del galeón San José, cuyo tesoro podría estar avaluado en 20 mil millones de dólares.

Son tres macuquinas (monedas), dos tazas de porcelana completas (una tipo boca ortogonal y otra tipo boca redonda), dos fragmentos de porcelana, un cañón de bronce, un fragmento de cuerda asociado al cañón y pequeños fragmentos de metal y madera asociados al sedimento del cañón.

Porcelana recolectada del galeón San José.
Porcelana recolectada del galeón San José. | Foto: ICANH

Una vez en manos de los expertos, los objetos tomaron rumbos diferentes. Los dos fragmentos de porcelana, los sedimentos adheridos y localizados dentro del cañón, los pequeños fragmentos de madera y cuerda y las concreciones metálicas asociadas a los objetos fueron llevados al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe en Cartagena, donde son estudiados y permanecen bajo protocolos de conservación, indicaron desde el Icanh.

Mientras que las tres macuquinas (monedas) fueron llevadas al Museo Nacional en Bogotá, donde fueron colocadas bajo las condiciones medioambientales que permitan su conservación.

Contexto: Galeón San José: Gobierno anunció que iniciará misión para sacar la histórica embarcación del fondo del mar en 2024

“El cañón de bronce se mantuvo húmedo y se almacenó en un contenedor refrigerado a 4 grados centígrados, con el fin de evitar la exposición a la luz solar y a las altas temperaturas para evitar su secado y problemas de corrosión. Las macuquinas, tazas y fragmentos de porcelana también se mantuvieron en agua de mar para preservar su estabilidad y prevenir deterioros”, explicaron.

Lo que buscan los expertos es estabilizar los objetos al entorno terrestre, por lo que “se realizará la eliminación de sales y cloruros del interior de cada uno de los objetos, al tiempo que se harán los análisis necesarios para determinar su composición y tipos de deterioros. Estas labores permitirán ajustar los tratamientos a las necesidades específicas de cada elemento”.

Cañón extraído del Galeón San José.
Cañón extraído del Galeón San José. | Foto: ICANH

Durante décadas, Colombia, España y una empresa estadounidense se han venido peleando por el tesoro multimillonario del galeón, cuya recuperación comenzará en abril, así como el pueblo indígena Qhara Qhara.

Estos elementos serán estudiados, por lo que el Icanh aseguró que está tejiendo alianzas estratégicas con este fin. Ahora bien, la extracción de estos elementos despertó una vez más el debate sobre a quién pertenece el tesoro del Galeón San José.

Durante décadas, Colombia, España y Sea Search Armada (SSA), una empresa estadounidense, así como el pueblo indígena Qhara Qhara, se han venido peleando por el tesoro multimillonario del galeón.

Macuquina extraída del Galeón San José.
Macuquina extraída del Galeón San José. | Foto: Lina Rozo - Minculturas

Los restos del naufragio, que está compuesto de oro, esmeraldas, plata y otros objetos, se encuentran a una profundidad de 600 metros frente a la costa colombiana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Habrá puente para Navidad y Año Nuevo en 2025? Esto dice el ministro de Trabajo

2. “No se tuvieron en cuenta a las víctimas”: Fuertes reparos de la defensora del Pueblo al nombramiento de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz

3. Gustavo Petro culpa a la CIA por informe sobre infiltración de las disidencias y habla de supuesta reunión con sus agentes

4. Un suboficial muerto y un soldado desaparecido tras enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo

5. Juan Fernando Quintero paró la silbatina en su contra con este golazo: fue con River Plate ante Racing

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Galeón San JoséCartagena

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.