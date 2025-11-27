Confidenciales
Juan Manuel Santos lanzó pulla sobre primeros tesoros recuperados del galeón San José: “Qué tristeza”
El exmandatario aseguró que en su gobierno se había hecho una ruta para acelerar el proceso de recuperación.
Hace algunos días, expertos de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima (Dimar) y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) lograron por primera vez recuperar objetos del galeón San José en Cartagena.
Tras estos primeros tesoros, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó una pulla sobre los cinco objetos arqueológicos que se recuperaron luego de que hace más de 10 años se descubriera el galeón.
“Hoy hace 10 años descubrimos el Galeón San José. Qué tristeza que solo se hayan recuperado unas pocas piezas y se haya roto la integralidad del rescate”, dijo Santos.
El exmandatario aseguró que en su gobierno se había hecho una ruta para acelerar el proceso de recuperación y que si se hubiera seguido ese paso posiblemente ya estuvieran en un museo varios de los objetos.
“Si se hubiera seguido la hoja de ruta que dejamos, ya tendríamos un museo en Cartagena, el oro en las reservas del Banco de la República y semejante patrimonio cultural totalmente protegido y preservado con las mejores y más avanzadas técnicas y sin costo para el erario público”, puntualizó Santos en un trino en X este jueves, 27 de noviembre.
