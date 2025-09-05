Maratón de Medellín: estos son los corredores de élite que le pondrán picante este domingo a la carrera atlética

Este domingo, 7 de septiembre, se realizará la Maratón Medellín en las categorías 10k, 21k y 42k, carrera atlética que contará con la participación de más de 27 mil personas.

“La Maratón Medellín es un gran evento que se vive en las calles de nuestra ciudad, generando 2.500 empleos directos e indirectos. Nos complace recibir certámenes como este, que fomentan el deporte, dinamizan la economía local y proyectan a la ciudad a nivel internacional”, dijo la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

En el evento deportivo se contará con la presencia de deportistas de 45 países, con presencia destacada de Ecuador, Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos, según la Alcaldía.

Sin embargo, SEMANA supo que los medellinenses podrán ver por las calles de la ciudad las zancadas de por lo menos cinco keniatas.

Ellos son la keniata Lilian Jelagat (dorsal 22), que correrá los 42k, en varones en la misma categoría estarán Momus Mbishei (2) y Dickson Kimeli Cheruiyot (18).

La carrera 5K de la Maratón de Medellín se correrá el sábado, 6 de septiembre, las distancias 10k, 21k, y 42k se realizarán el domingo 7. | Foto: Alcaldía de Medellín

Y en 21k estarán Josep Kiptum (31) y Kelvin Kiprop Kipngetuny (61).

“La Maratón Medellín no solo refleja la pasión que Colombia siente por este deporte, sino que proyecta al país y a la ciudad como un destino infaltable para los runners del mundo. Cada edición consolida nuestro papel en el escenario global de esta disciplina”, destacó el director de la carrera, Gustavo Orozco.

Según la Alcaldía de Medellín, “esta es una carrera de relevancia internacional que dinamiza la economía y el turismo. En esta ocasión, se estima un impacto económico que supere los 14 millones de dólares, con efectos positivos en sectores como transporte,

alimentación, alojamiento, comercio deportivo y logística, entre otros.

Esta es la lista de corredores de élite en 42k en la Maratón de Medellín

Damas

Lilian Jelagat - Kenia (dorsal 22)

Dina Velasquez Rojas - Perú (23)

Palmenia Raquel Agudelo - Meta (24)

Laura Gerardine Cusaria Rodriguez - Boyacá (25)

Lina Maritza Pantoja Hidalgo - Nariño (27)

Kelly Yesenia Arias Figueroa - Valle (28)

Varones

Titus Mbishei - Kenia

Franklin Reney Tellez Rodríguez - Santander

Carlos Mario Patiño Barco - Caldas

David Gómez - Antioquia

Jeisson Sánchez Serna - Antioquia

Andrés Leonardo López Rodríguez - Boyacá

Sergio Alejandro López Rodríguez - Boyacá

Rito Antonio López - Boyacá

José Daniel Moreno Pérez - Antioquia

Edison Gilberto Bernal Triana - Antioquia

Jorge Walteros - Boyacá

Jeferson Andrés Jiménez - Bogotá

Fidel Quintero - Bogotá

Andrés Felipe Martínez Martínez