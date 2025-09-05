Medellín
Maratón de Medellín: estos son los corredores de élite que le pondrán picante este domingo a la carrera atlética
El sábado, 6 de septiembre, se correrá la distancia 5k; 10k, 21k y 42k será el domingo.
Este domingo, 7 de septiembre, se realizará la Maratón Medellín en las categorías 10k, 21k y 42k, carrera atlética que contará con la participación de más de 27 mil personas.
“La Maratón Medellín es un gran evento que se vive en las calles de nuestra ciudad, generando 2.500 empleos directos e indirectos. Nos complace recibir certámenes como este, que fomentan el deporte, dinamizan la economía local y proyectan a la ciudad a nivel internacional”, dijo la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.
En el evento deportivo se contará con la presencia de deportistas de 45 países, con presencia destacada de Ecuador, Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos, según la Alcaldía.
Sin embargo, SEMANA supo que los medellinenses podrán ver por las calles de la ciudad las zancadas de por lo menos cinco keniatas.
Ellos son la keniata Lilian Jelagat (dorsal 22), que correrá los 42k, en varones en la misma categoría estarán Momus Mbishei (2) y Dickson Kimeli Cheruiyot (18).
Y en 21k estarán Josep Kiptum (31) y Kelvin Kiprop Kipngetuny (61).
“La Maratón Medellín no solo refleja la pasión que Colombia siente por este deporte, sino que proyecta al país y a la ciudad como un destino infaltable para los runners del mundo. Cada edición consolida nuestro papel en el escenario global de esta disciplina”, destacó el director de la carrera, Gustavo Orozco.
Según la Alcaldía de Medellín, “esta es una carrera de relevancia internacional que dinamiza la economía y el turismo. En esta ocasión, se estima un impacto económico que supere los 14 millones de dólares, con efectos positivos en sectores como transporte,
alimentación, alojamiento, comercio deportivo y logística, entre otros.
Esta es la lista de corredores de élite en 42k en la Maratón de Medellín
Damas
Lilian Jelagat - Kenia (dorsal 22)
Dina Velasquez Rojas - Perú (23)
Palmenia Raquel Agudelo - Meta (24)
Laura Gerardine Cusaria Rodriguez - Boyacá (25)
Lina Maritza Pantoja Hidalgo - Nariño (27)
Kelly Yesenia Arias Figueroa - Valle (28)
Varones
Titus Mbishei - Kenia
Franklin Reney Tellez Rodríguez - Santander
Carlos Mario Patiño Barco - Caldas
David Gómez - Antioquia
Jeisson Sánchez Serna - Antioquia
Andrés Leonardo López Rodríguez - Boyacá
Sergio Alejandro López Rodríguez - Boyacá
Rito Antonio López - Boyacá
José Daniel Moreno Pérez - Antioquia
Edison Gilberto Bernal Triana - Antioquia
Jorge Walteros - Boyacá
Jeferson Andrés Jiménez - Bogotá
Fidel Quintero - Bogotá
Andrés Felipe Martínez Martínez
Dickson Kimeli Cheruiyot - Kenia