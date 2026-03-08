Medellín implementa plan especial de tránsito para regular la movilidad durante las elecciones del Congreso este domingo 8 de marzo

Este domingo, 8 de marzo, se adelantan las votaciones para elegir a los legisladores del Congreso de Colombia para un periodo de cuatro años. Las urnas estarán disponibles para los ciudadanos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de este día.

Para facilitar el transporte y la movilidad de las personas, la Alcaldía de Medellín anunció que, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, implementará un plan especial de acompañamiento y regulación, garantizando la seguridad vial y el flujo de ciudadanos y vehículos en la ciudad.

“Cerca de 150 agentes de tránsito se encargarán de apoyar la gestión operativa de la movilidad, orientar los flujos vehiculares y proteger a peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y usuarios del transporte público, promoviendo desplazamientos seguros y organizados”, informó la Alcaldía en un comunicado oficial.

Las medidas buscan prevenir la seguridad y evitar la congestión de vehículos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA

La presencia de las autoridades se concentrará en puntos de alto flujo de votantes, como el estadio Atanasio Girardot, la Plaza Mayor, La Alpujarra, la sede principal de la Registraduría (en las Torres de Bomboná), San Diego, la Loma de Robledo y el Colegio Calasanz.

El despliegue de los oficiales tiene la finalidad de “prevenir congestiones, mejorar la circulación y facilitar el acceso a los puestos de votación”, aseguró la administración distrital.

“Adicionalmente, como medida de prevención y para proteger la vida en las vías, se realizará control de embriaguez en diferentes puntos de la ciudad durante el fin de semana electoral, con el fin de disuadir la conducción bajo efectos del alcohol y reducir el riesgo de siniestros viales”, agrega el informe.

La jornada electoral va de 8 a.m. a 4 p.m. Foto: León Darío Peláez

“La Secretaría de Movilidad recomienda a la ciudadanía planear los recorridos con anticipación, salir con tiempo suficiente y, en lo posible, priorizar el uso del transporte público, como una medida que contribuye a reducir la congestión y a mantener la fluidez vial”, aconseja la Alcaldía de Medellín.

Al mismo tiempo, la administración de la ciudad recordó que este domingo “no habrá ciclovía, con el fin de facilitar las labores operativas y de regulación durante la jornada electoral. Adicionalmente, no habrá cierres viales”.

Otra medida de movilidad implementada esta jornada electoral es que la tarifa para algunas líneas del Metro de Medellín son gratis desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con el fin de que las personas acudan a las mesas de votación.